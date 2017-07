Polacy pokochali życie na kredyt

SuperWywiad z dr. Krzysztofem Kaszubą, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.

- Polakom żyje się coraz lepiej?

- Oczywiście, że tak. W ostatnich 30 latach zrobiliśmy ogromny skok.

- Sami siebie oceniamy coraz lepiej, awansowaliśmy z 57 na 46 miejsce w badaniu najszczęśliwszych krajów świata. Zestawienie uwzględnia nie tylko czynniki ekonomiczne, ale też takie jak dostęp do opieki medycznej, bezpieczeństwo zatrudnienia czy poziom korupcji. Możemy być optymistami?

- Jak najbardziej. Czarne lata kojarzone m.in. z ogromnym bezrobociem, na Podkarpaciu sięgającym do 20 procent, odeszły bezpowrotnie. Nasz region korzysta ze swojego strategicznego położenia, ale generalnie poprawia się sytuacja w całej Polsce.

- Do Podkarpacia wrócimy, lecz muszę Pana spytać o pułapkę, w jaką wpadamy. Okazuje się bowiem, że im więcej zarabiamy, tym bardziej się zadłużamy. W pierwszym kwartale tego roku 2,5 mln Polaków miało do spłaty niemal 56 mld zł.

- Troszkę daliśmy się oszukać reklamie, która zachęca do konsumpcji. No i zgubił nas pieniądz, który praktycznie leży dziś na ulicy, a wcześniej był niedostępny. Polacy pokochali życie na kredyt, często nie zważając na niebezpieczeństwo jakie niesie z sobą spłata zobowiązań przez 20-30 lat. Ekonomiści powiedzą, że to dobrze, bo gdy człowiek kupuje, to gospodarka się kręci, ale mimo wszystko zalecam umiar.

- Wydajemy na drogie samochody i wakacje, zamiast oszczędzać. Zachowujemy się lekkomyślnie, ponieważ brakuje nam edukacji w zakresie ekonomii? Nie uczy się nas w szkołach, jak obchodzić się z pieniędzmi.

- A może zapatrzyliśmy się na rządzących, którzy zadłużają kraj na potęgę, ale przekonują: spokojnie, nic złego się nie dzieje, damy sobie radę? Czy pan wie, że w 1927 roku dług publiczny Rzeczypospolitej w przeliczeniu na mieszkańca wynosił 140 złotych, wówczas równowartość 100 kg cukru lub 50 kg wołowiny. Dziś jest to kilkadziesiąt tysięcy zł. Reasumując: wszyscy, i rząd, i obywatele, zbyt beztrosko podchodzimy do kwestii zadłużenia.

- Mój ojciec spędzał wakacje w Huelvie i opowiadał, że przy Rzeszowie to andaluzyjskie miasto wyglądało jak prowincja. Nowych samochodów typu SUV jak na lekarstwo, domy też jakieś uboższe…

- Na południu Europy życie toczy się spokojniejszym rytmem, a ludzie potrafią się cieszyć ze zwykłych rzeczy. Lampka wina, tapas, miły wieczór w tawernie z całą rodziną. Luksusowa terenówka nie jest im potrzebna do szczęścia. W dużo bogatszej Szwajcarii domy też są skromne, a mieszkańcy jeżdżą do pracy rowerami albo autobusami. Posiadają jednak oszczędności. U Polaków tej roztropności jest niewiele. Mamy tendencje do życia ponad stan i koniecznie chcemy pokazać sąsiadom, że osiągnęliśmy sukces. Jak to zrobić najszybciej? Sprawić sobie nowe, drogie auto. Pal sześć, iż jest w kredycie albo w leasingu na firmę.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA