Policjanci nie są marionetkami władzy

PODKARPACIE, KRAJ. Do zabezpieczania manifestacji w stolicy wysyła się coraz więcej posiłków z kraju. Policjanci z Podkarpacia pomagają m.in. podczas miesięcznic smoleńskich.

Ostatnią miesięcznicę smoleńską zabezpieczało ponad 2 tys. policjantów z całego kraju. Według KWP w Rzeszowie, z woj. podkarpackiego oddelegowano 24 policjantów. Media często wspominają o kosztach związanych z tego typu wydarzeniami. Rzadko zauważa się natomiast policjantów, których służba nie należy do najłatwiejszych.

Po co angażować aż tyle jednostek?

Koszty przejazdów, zakwaterowania, posiłków, itd. są znaczne, ale w sytuacji, gdy stołeczni potrzebują pomocy, wysyła się policjantów z innych województw. Dlaczego? – Na wypadek gdyby coś poszło nie tak, lepiej mieć w odwodzie siły do pomocy. Taka jest polityka policji, bo ciężko założyć, co się będzie działo, a łatwiej ściągnąć ludzi z hoteli spod Warszawy aniżeli z całej Polski – oceniają policjanci.

- Z województwa podkarpackiego na takie działania kierowani są policjanci Oddziału Prewencji Policji – informuje Ewelina Wrona, rzecznik KWP. Zdaniem policji, nie wpływa to jednak na sytuację na Podkarpaciu. – Odpowiednia dyslokacja służb pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego – ocenia rzecznik KWP.

Specyfika pracy

Zwykle policjanci pracują w trybie zmianowym. Dzięki temu mają czas na przerwę, możliwość wyjścia do toalety czy zjedzenia posiłku. Bywa jednak różnie. – Któregoś dnia staliśmy od 21 do 2 w nocy bez możliwości zjedzenia, czy choćby wyjścia za potrzebą. Nie mogliśmy nawet oprzeć się o barierki, bo wszędzie były kamery – mówi funkcjonariusz. Innym razem pracowaliśmy od 15 do 5 rano dnia następnego. Krótki sen, śniadanie i na 14 do pracy – dodaje.

Wioletta Kruk