Politechnika Rzeszowska wybuduje lodowisko

RZESZÓW. Na terenie miasteczka akademickiego rzeszowska uczelnia chce wybudować nowy obiekt sportowy.

Politechnika Rzeszowska przygotowuje się do budowy krytego, ogólnodostępnego lodowiska. Będą z niego mogli korzystać mieszkańcy oraz studenci m.in. w czasie zajęć z wychowania fizycznego.

Jeszcze w ubiegłym roku rzeszowianie mogli korzystać z lodowiska działającego po sąsiedzku ze stadionem CWKS Resovii. Wtedy zarządzał nim Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Tereny wokół stadionu, także te, na których znajdowała się ślizgawka, urzędnicy za zgodą radnych oddali w wieczyste użytkowanie Resovii. Dzięki temu klub mógł podjąć współpracę z inwestorem, który między aleją Witosa a ulicą Wyspiańskiego miał wybudować centrum handlowo-rekreacyjne, a w nim nową, zadaszoną ślizgawkę. Aby jednak budowa mogła ruszyć, konieczne było wyburzenie starego lodowiska, co zrobiono jeszcze w kwietniu. Do dziś teren stoi niezagospodarowany i nie widać, aby jakiekolwiek prace posuwały się do przodu. Dlatego też nie jest wiadome, czy centrum handlowo-rekreacyjne w ogóle powstanie, a wraz z nim nowe lodowisko.

- Nie ma w naszym mieście lodowiska z prawdziwego zdarzenia, na którym można byłoby pojeździć rekreacyjnie, a także poćwiczyć jazdę figurową. Aby można było ćwiczyć trzeba jechać aż do Dębicy – narzeka pani Anna.

Rozwiązaniem problemu ma być lodowisko, które Politechnika Rzeszowska planuje wybudować na terenie miasteczka. Skąd ten pomysł? – Nie ma do tej pory takiego obiektu w Rzeszowie – mówi Anna Worosz, rzecznik prasowy Politechniki Rzeszowskiej. – Jesteśmy na etapie szukania koncepcji inwestycji. Na terenie naszego miasteczka akademickiego chcemy wybudować boisko typu Orlik i kryte lodowisko – wyjaśnia.

Jak się dowiedzieliśmy, obiekt będzie ogólnodostępny, co oznacza, że będą mogli z niego korzystać nie tylko studenci, ale również mieszkańcy. Plany budowy i wizualizacje obiektu przedstawiciele uczelni zaprezentują w przyszłym roku.

