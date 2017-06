Politycy będą dmuchać w alkomaty przed posiedzeniem Sejmu?

Jakiś czas temu posłowie PSL wpadli na pomysł, by kandydatów na parlamentarzystów oraz ministrów poddawać obligatoryjnie badaniom psychiatrycznym. Ich zdaniem, byłoby to nie od rzeczy, bo obserwacja zachowań niektórych polityków nasunęła im podejrzenie, że, mówiąc kolokwialnie, mogą mieć oni „coś z głową”. Jakkolwiek choroby, w tym psychiczne, nie wybierają, a dotkniętym nimi należy się pomoc, to prosto mówiąc: lepiej, żeby o naszych losach decydowali jednak zdrowi na umyśle.

Arytmetykę w Sejmie mamy, jaką mamy, więc od początku było wiadomo, że pomysł PSL dyskutowany może być w sposób czysto akademicki, ale i tak nie spodobał się politykom partii rządzącej, którzy upatrywali się w nim możliwości manipulacji przez lekarzy psychiatrów.

W ostatnich dniach poseł Paweł Grabowski z Kukiz’15 na antenie jednej z lokalnych rozgłośni radiowych powiedział, że polscy parlamentarzyści powinni być poddawaniu badaniu na trzeźwość, a nawet na obecność narkotyków, szczególnie zaś przed występami w mediach. Grabowski nie krył, że ta złota myśl przyszła mu do głowy bynajmniej nie ot tak, ale po jego wspólnym występie w TVP Info z posłem PO Michałem Szczerbą. Zdaniem P. Grabowskiego poseł Platformy był podczas nagrania dziwnie pobudzony, podekscytowany i agresywny, co, choć nie czuł odeń alkoholu, świadczyć może o użyciu przez niego substancji fachowo zwanych psychoaktywnymi. Poseł Kukiz’15 dodał, że Szczerbie takie zachowania zdarzają się często…

Nie trzeba być filozofem, żeby wiedzieć, że poseł czy senator też człowiek i może mu się zdarzyć wypić alkohol. Historia, a wraz z nią YouTube znają takie przypadki, gdzie nagrani parlamentarzyści ewidentnie byli pijani. Wspomnieć tu można chociażby ledwo idącego po sejmowym parkingu posła PSL czy udzielającą bełkotliwym głosem informacji dziennikarzom posłankę PiS.

Rzecz cała w tym, że poseł Szczerba podczas nagrania, które zainspirowało posła Grabowskiego do gremialnego badania parlamentarzystów na szeroko pojętą trzeźwość wcale wrażenia odurzonego nie sprawiał. Najpewniej poseł Grabowski nie zrozumiał, że pytanie Szczerby do dziennikarza TVP Info, jak daje radę codziennie się ogolić, nie tyczyło się czynności usuwania owłosienia z twarzy, a po prostu patrzenia w lustro. Trudno się też doszukać wspomnianego przez posła Grabowskiego „lżenia” dziennikarza przez Szczerbę.

Tak czy owak pomysł posła Kukiz’15 sam w sobie głupi nie jest, bo w istocie wszak zachowania niektórych polityków wskazują niestety na to, że nie tylko brak im ogłady, ale też zdrowego rozsądku. Co jest powodem braku tego ostatniego, nie wiadomo, ale wykluczyć działania alkoholu czy narkotyków nie można.

Pozostaje jeszcze „znaleźć” pieniądze na alkomaty i narkotesty dla posłów i senatorów. Proponujemy, by znalazł je poseł Grabowski i eksperymentalnie zachęcił do pierwszych testów swoich klubowych kolegów, bo jak się posłucha niektórych z nich, to można odnieść wrażenie, że tego potrzebują. Zatem Panie Pośle Grabowski: do dzieła!

