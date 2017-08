Politycy i prokuratorzy oskarżeni o korupcję

RZESZÓW, PODKARPACIE. Sprawdziliśmy, dlaczego wciąż nie wiadomo, kiedy rozpoczną się procesy byłej prokurator Anny H. i byłego marszałka Mirosława K.

Mijają kolejne miesiące, a terminy pierwszych rozpraw zamieszanych w tzw. aferę podkarpacką: byłej szefowej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie – Anny H. i Mirosława K., byłego marszałka województwa podkarpackiego wciąż są nieznane. Skąd ta opieszałość, skoro ostatecznie wiadomo już, gdzie oboje będą sądzeni? W pierwszym przypadku – jak się okazuje – chodzi o stan zdrowia oskarżonej, w drugim… trzeba poczekać, aż nowy sędzia zapozna się ze sprawą. Tylko ile to jeszcze potrwa?

Po bojach związanych z przerzucaniem z sądu do sądu spraw Anny H. i Mirosława K. wiadomo już, które sądy się nimi zajmą. Była szefowa rzeszowskiej apelacji zasiądzie na ławie oskarżonych w Tarnowie – tak zadecydował Sąd Najwyższy, gdy o przekazanie sprawy gdzie indziej zwrócił się do niego Sąd Rejonowy w Rzeszowie, w którym miał rozpocząć się jej proces. „Należy podzielić stanowisko Sądu Rejonowego w Rzeszowie (…) co do tego, iż w realiach przedmiotowej sprawy dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, aby sprawę karną rozpoznał inny sąd równorzędny. Kierując się takim przekonaniem Sąd Najwyższy przekazał tę sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tarnowie” – czytamy w uzasadnieniu tej decyzji.

Czy stan zdrowia pozwala na transport?

Choć wydawać by się mogło, że już nic nie stoi na przeszkodzie w rozpoczęciu procesu, okazuje się, że… główną przeszkodą jest stan zdrowia oskarżonej. – Na razie nie ma jeszcze wyznaczonego terminu – mówi sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Tarnowie, pytany przez nas o termin pierwszej rozprawy. – Jest tak dlatego, że sąd wciąż oczekuje na dodatkowe informacje dotyczące stanu zdrowia oskarżonej. Już pod koniec postępowania przygotowawczego powstała wątpliwość czy ona w ogóle w aktualnym stanie zdrowia może stawać przed sądem i na jakich warunkach. I jeżeli może, to czy może zostać przetransportowana do któregoś z aresztów śledczych dla kobiet zlokalizowanych bliżej Tarnowa, bo w tej chwili jest w areszcie oddalonym o kilkaset kilometrów, co jest problemem jeżeli chodzi o dowiezienie jej na rozprawę. By rozprawy mogły odbywać się w sposób sprawny, powinna zostać przetransportowana gdzieś blisko Tarnowa, bo w samym mieście nie mamy zakładu karnego ani aresztu śledczego dla kobiet. Ale odpowiedź na pytanie o to, czy oskarżona może zostać przetransportowana gdzieś bliżej mają dać te informacje, na które czekamy. Wówczas będzie można już podjąć decyzje związane z wyznaczeniem rozprawy, ewentualnie inne decyzje w tej sprawie – dodaje sędzia.

Sędzia zapoznaje się ze sprawą

Jeżeli chodzi o byłego marszałka, który ma być sądzony w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, również nie wiadomo, kiedy ruszy proces. Wszystko to za sprawą zmiany referenta. – Sędzia, który miał zajmować się tą sprawą przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Nastąpiła więc zmiana referenta – mówi sędzia Małgorzata Reizer, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Przemyślu. – Do 4 sierpnia nowy sędzia był na urlopie, aktualnie zapoznaje się z aktami. Na razie żadnych wyznaczonych terminów jeszcze nie ma – dodaje.

Katarzyna Szczyrek