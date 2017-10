Politycy zapłacą za swoje chamstwo?

Od lat polscy posłowie lubują się we wzajemnym obrzucaniu błotem, a zamiast wyróżniać się intelektem, wyróżniają się… językiem prosto z rynsztoka.

Komisja Etyki Sejmowej zaproponowała nowe kary dla polityków, którzy posługują się w swoich wypowiedziach – delikatnie mówiąc – językiem nieparlamentarnym. Polegałyby one na przeprosinach z sejmowej mównicy, ograniczaniu wyjazdów zagranicznych, a w końcu – karach finansowych w postaci zabierania 10 proc. poselskiego uposażenia. Czy takie sankcje ukrócą w końcu sejmowe kłótnie i wyzwiska?

- Pomysł Komisji Etyki Poselskiej uważam za trafiony. Chodzi przede wszystkim o wyraźny sygnał, że język nienawiści nie jest i nie powinien być normą – mówi prof. nadzw. dr hab Anna Siewierska-Chmaj, politolog z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – Tolerowanie agresywnych zachowań językowych nie rozładowuje napięcia, a przeciwnie – może prowadzić do realnej przemocy. Każda przemoc zaczyna się od słów! – kontynuuje.

Brutalizacja języka polityków jest już normą. Wyrażenia: „siadaj kurduplu”, „mordy zdradzieckie”, „głupki” czy „nie podskakuj” dokładnie pokazują, na jakim poziomie wypowiadają się rządzący. – Obserwowany obecnie dyskurs polityczny ma żenująco niski poziom, a co jeszcze bardziej przerażające, to fakt, że język polskiej polityki jest tak celowo kształtowany, jakoby w odpowiedzi na oczekiwania społeczne – ocenia prof. Siewierska-Chmaj. Jak mówi, politycy, podobnie zresztą jak część dziennikarzy uważają, że aby trafić do przeciętnego odbiorcy, czyli także do potencjalnego wyborcy, należy dostosować przekaz do jego poziomu. – W gruncie rzeczy jest to jednak podejście wyjątkowo protekcjonalne i obraźliwe, zakładające, że większość Polaków to niedouczeni półanalfabeci, którzy innego języka po prostu nie będą w stanie zrozumieć – zauważa.

O ile wiele lat temu, gdy politycy posługiwali się agresywnym językiem, śmialiśmy się z tego, to dziś już do śmiechu nie jest nam w ogóle. Granica tego, co wolno graczom politycznym została niebezpiecznie przesunięta, a ci, których wybraliśmy wywołują raczej odrazę niż rozbawienie.

Podzieleni

Politycy powinni godnie reprezentować obywateli i dbać o dobro państwa, ale niestety podział na „nas – dobrych” i na „nich – złych” stał się na tyle silny, że jedynym, co obecnie łączy dwa obozy jest wspólny język – język nienawiści. W ciągu wielu lat między oponentami różnych ugrupowań partyjnych stworzyła się przepaść.

