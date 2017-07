Polonia rządzi w Rzeszowie (ZDJĘCIA)

Zgodnie z prawie pięćdziesięcioletnią tradycją co trzy lata ściągają do Rzeszowa polonijne zespoły ludowe z całego świata.

W tym roku, na XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych przyjechało 40 zespołów z pięciu kontynentów. 1130 Polonusów reprezentuje 14 państw, m.in. Australię, Brazylię, Kanadę, Szwecję, Ukrainę, USA czy Wielką Brytanię, w których do dziś kultywuje się polskie tradycje.

Największą atrakcją festiwalu zawsze jest jego otwarcie poprzedzone barwnym korowodem. W piątek, 21 lipca, wszystkie uczestniczące w nim zespoły niosąc napis ze swoją nazwą, nazwą kraju i flagą przemaszerowały przez centrum Rzeszowa na Rynek, demonstrując piękne stroje i swoje taneczne umiejętności, budząc zachwyt i zainteresowanie rzeszowian, którzy tłumnie wylegli na ulicę i gorąco oklaskiwali ich popisy. Po dotarciu do celu weterani festiwalu, przedstawiciele zespołu Olza odebrali od władz miasta symboliczne klucze do Rzeszowa i impreza mogła się zacząć. Na scenie odbył się koncert powitalny, a w sobotę i niedzielę poza rzeszowskim Rynkiem zespoły polonijne wystąpiły również w 35 innych miejscowościach regionu podkarpackiego prezentując polskie tańce.

W poniedziałek odbędzie się jeszcze koncert „Folklor Narodów Świata”, w którym wszystkie zespoły będą prezentowały tańce charakterystyczne dla ich kraju zamieszkania, a na zakończenie – we wtorek, 25 lipca, będzie miał miejsce koncert galowy – widowisko „Karczma na Podzamczu”, podczas którego wszystkie zespoły zaprezentują się we wspólnym tańcu na jednej scenie. Koncerty te odbędą się w hali widowiskowej Podpromie. W czwartek uczestnicy imprezy będą powoli wracać do domów, lecz wielu z nich planuje zostać jeszcze nawet kilka tygodni w kraju przodków.

wit