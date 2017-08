Pomnik Grunwaldu zostanie przeniesiony

RZESZÓW. Trwają prace przy drugim etapie rozbudowy ul. Jana Pawła II na osiedlu Budziwój.

Chodzi o 845-metrowy odcinek od ul. Ustronnej do św. Antoniego. Inwestycja będzie gotowa do końca roku. Konieczne będzie przesunięcie pomnika Grunwaldu.

- Obecnie na ul. Jana Pawła II wykonywany jest chodnik, kanalizacja już jest gotowa, później robiona będzie nawierzchnia drogi – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

Prace są prowadzone etapami. Droga zostanie poszerzona do 6 m. Po prawej stronie powstanie chodnik, a po lewej ciąg pieszo-rowerowy. Powstaną również nowe zatoki autobusowe i oświetlenie. Inwestycja będzie gotowa pod koniec października. Cały czas trwają prace projektowe dotyczące ostatniego etapu tej dużej inwestycji, jaką jest rozbudowa ul. Jana Pawła II. W III etapie droga zostanie rozbudowana na długości ok. 1,7 km aż do ul. Budziwojskiej, gdzie zaplanowano budowę prawoskrętu.

- W związku z tym konieczne będzie przesunięcie pomnika Grunwaldu. Zostanie on przeniesiony w głąb posesji przy której stoi – mówi Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie.

am