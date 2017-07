Pomogą wypełnić wniosek o emeryturę

PODKARPACIE. Od 3 lipca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pojawiło się 30 doradców emerytalnych.

W październiku zaczną obowiązywać przepisy obniżające wiek emerytalny kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65 lat. Osoby, które jeszcze w tym roku będą mogły skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego mogą już teraz przyjść do ZUS i poprosić o przeliczenie przyszłego świadczenia.

Zadaniem doradcy będzie wyjaśnienie klientom, potencjalnym emerytom, od czego zależy wysokość emerytury, a dodatkowo wyliczenie w kalkulatorze emerytalnym wysokości prognozowanego świadczenia w zależności od wskazanego przez klienta momentu zakończenia aktywności zawodowej. Tym samym pośrednio podpowiedzą, kiedy warto skorzystać z uprawnień emerytalnych, tak by cieszyć się z wyższego świadczenia. Decyzję w tej sprawie podejmie jednak sam klient.

Zakład przypomina, że wniosek o emeryturę można składać na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli pierwsze wnioski z tytułu obniżonego wieku emerytalnego będzie można składać już 1 września.

Wcześniej, przez dwa miesiące, wszyscy zainteresowani będą mogli spotkać się w sali obsługi klientów w obu podkarpackich oddziałach ZUS w Rzeszowie i Jaśle, a także ich inspektoratach z doradcami ds. emerytalnych i skorzystać z ich usług.

Anna Moraniec