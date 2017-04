Popłynęli dla świętego

STALOWA WOLA. W przeddzień 12. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II rozegrany został VI Memoriał Papieski.

To jedna z większych w Polsce imprez integrujących ludzi sprawnych i pokrzywdzonych przez los. Do Stalowej Woli przyjechali uczniowie szkół specjalnych i placówek terapeutycznych z kilku województw. W pierwszym Memoriale jego uczestnicy pływali w basenach, a zadaniem było przepłynięcie co najmniej tylu długości basenu, ile trwał pontyfikat Papieża Polaka. To dokładnie 9665 dni. Z czasem do zmagań pływackich dodano zawody lekkoatletyczne i od razu zwiększyła się liczba uczestników. We wszystkich edycjach stalowowolskiego Memoriału uczestniczyło ponad 6 tys. osób. W tym roku obsada była rekordowa. Po wieczornej mszy św. rozpoczęła się sztafeta pływacka. Zakończyła się godzinę po północy, a jej uczestnicy przepłynęli łącznie 19100 długości 25-metrowych basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

jam