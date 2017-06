Porcjowali narkotyki, gdy… wpadł dzielnicowy

JASŁO. Duża wpadka handlarzy narkotykowych.

Dzielnicowy w jednym z domów na terenie Jasła nakrył trzech młodych mężczyzn podczas porcjowania narkotyków. Co ciekawe, stało się to zupełnie przypadkiem. Policjant odwiedził posesję, bo miał zrobić tam wywiad środowiskowy. Trzej młodzieńcy zostali zatrzymani, dwóch z nich dostało dozór policyjny.

Ta niecodzienna sytuacja wydarzyła się w miniony piątek przed południem. Policjant z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jaśle miał sporządzić wywiad środowiskowy na temat jednego z mieszkańców Jasła. Po godzinie 11 wspólnie z dwoma dzielnicowymi pojechał więc do domu, w którym miał mieszkać ów mężczyzna. Niestety, nie zastał go tam, a wywiad przeprowadził z jego bratem. Zebrał potrzebne informacje i wrócił do radiowozu. Jednak po chwili postanowił upewnić się, czy na pewno prawidłowo spisał wszystkie dane i czy nie został wprowadzony w błąd.

Policjant ponownie podszedł do domu. Drzwi były otwarte, bo przepytywany wcześniej 22-latek nawet ich nie zamknął. Dzielnicowy, stojąc w progu, kilkakrotnie wolał mężczyznę, ale ten nie wychodził. Podejrzenie wzbudziły w nim głośne rozmowy i śmiechy kilku mężczyzn dobiegające z jednego z pokoi. Funkcjonariusz postanowił wejść do środka i sprawdzić, czy nie ukrywa się tam mężczyzna, którym się interesował.

Przyłapał ich na gorącym uczynku

Ogromne zdziwienie pojawiło się na twarzach trzech młodych mieszkańców powiatu jasielskiego, kiedy w drzwiach zobaczyli dzielnicowego. Młodzieńcy w radosnej atmosferze… porcjowali bowiem narkotyki. Jeden z nich na elektronicznej wadze ważył marihuanę, a drugi, widząc policjanta, energicznym ruchem ręki zrzucił ze stolika biały proszek. Wszyscy byli zaskoczeni i mocno przestraszeni.

Dzielnicowi od razu podjęli zdecydowane działania. Do pomocy skierowani zostali także funkcjonariusze wydziału kryminalnego jasielskiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Podczas prowadzonych czynności policjanci potwierdzili, że ujawniony susz roślinny i biały proszek to marihuana i amfetamina. Część narkotyków ukryta była w sejfie znajdującym się w pomieszczeniu. Policjanci zabezpieczyli dwie wagi elektroniczne oraz kilkanaście woreczków strunowych z zawartością blisko 42 gramów marihuany i 16 gramów amfetaminy. Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty posiadania niedozwolonych środków odurzających. Wobec 18- i 22-letniego mieszkańca Jasła prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Za popełnione przestępstwo m grozi im do trzech lat pozbawienia wolności.

ksz