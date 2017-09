Potrzeb dużo, pomysłów mało

TARNOBRZEG. Tarnobrzeski magistrat opublikował listę projektów, które powalczą o środki z budżetu obywatelskiego.

Znamy listę pomysłów mieszkańców, na które można głosować w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Zaskakujących projektów nie ma, większość dotyczy natomiast poprawy minimum komfortu życia w mieście. Chodzi o chodniki, parkingi i place zabaw dla dzieci.

8 projektów ogólnomiejskich i 29 osiedlowych mają do wyboru mieszkańcy Tarnobrzega, którzy włączą się w konsultacje społeczne dotyczące przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Duże projekty walczą o maksymalną kwotę finansowania, czyli 400 tysięcy złotych. Jeden autorzy wycenili na 200 tysięcy złotych. W przypadku, projektów osiedlowych, koszt realizacji autorzy wycenili na 100 tysięcy złotych, tak jak przewidział to uchwałodawca. Do podziału w ramach TBO na 2018 rok są łącznie 2 mln zł. 400 tysięcy zgarnie projekt ogólnomiejski, który otrzyma największą liczbę głosów i po 100 tysięcy przeznaczone zostanie na 16 projektów osiedlowych.

- Projekty zaopiniowane pozytywnie zostaną poddane głosowaniu, które odbędzie się 1 i 8 października 2017 r. w godzinach od 8 do 14. Głosować można tylko raz, w lokalu wyborczym na osiedlu, w którym się mieszka. Lokale wyborcze otwarte będą w każdym z 16 osiedli Tarnobrzega. Głosować będziemy oddając swój głos na jeden wybrany projekt ogólnomiejski i jeden osiedlowy, dotyczący osiedla, w którym się głosuje – informuje prezydent Grzegorz Kiełb. – Projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli zaplanowanych środków, zostaną wprowadzone do realizacji ze środków budżetu miasta Tarnobrzega na 2018 rok.

Na co można głosować? Wśród projektów dużych do wyboru są: budowa Domu Wędrowca nad Wisłą, budowa drogi dojazdowej do cmentarza w Wielowsi, budowa przedszkola dla zwierząt, czyli budynku dla zwierząt młodych przy schronisku w Machowie, budowa kina plenerowego „Tarnobrzeski Airscreen” nad Jeziorem Tarnobrzeskim oraz w Parku Dzikowskim, budowa parku im. Młodzieżowego Ruchu Oporu, rozbudowa parkingu przy cmentarzu w Sobowie, rozbudowa Stanicy ZHP w Olchowcu, Przyrodniczo – edukacyjne zagospodarowanie lasu Kamionka.

Pełną listę projektów osiedlowych można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Tarnobrzega. Większość z nich dotyczy jednak remontów dróg budowy chodników i osiedlowych placów zabaw.

mrok