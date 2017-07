Poważne utrudnienia w ruchu drogowym

RZESZÓW. Tour de Pologne na ulicach miasta już w następną środę.

2 sierpnia lepiej nie wyjeżdżać samochodem do miasta. W Rzeszowie odbędzie się finisz piątego 130-kilometrowego etapu TdP. Dlatego wiele głównych ulic miasta i jego okolic będzie zamkniętych. Sprawdź z Super Nowościami, które ulice będą zamknięte dla ruchu.

W Rzeszowie peleton przejedzie przez ul. św. Walentego, św. Rocha, Powstańców Wielkopolskich, Paderewskiego, Witolda, Leszka Czarnego, Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty, al. Niepodległości, al. Kopisto, most Zamkowy, plac Śreniawitów, ul. Lisa-Kuli, Cieplińskiego. Następnie kolarze zrobią nawrót i zacznie się okrążenie drugą stroną jezdni ul. Cieplińskiego przez Lisa-Kuli, plac Śreniawitów, most Zamkowy, Podwisłocze, Kwiatkowskiego, Strażacką, Robotniczą, Kiepury, Matysówkę, św. Walentego, św. Rocha, Powstańców Wielkopolskich, Paderewskiego, Witolda, Leszka Czarnego, Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty, al. Niepodległości, al. Kopisto, most Zamkowy, plac Śreniawitów, ul. Lisa-Kuli, Cieplińskiego. Tutaj będzie meta, na wysokości ul. Sokoła.

Uprzywilejowane będą autobusy MPK. Dla nich trasa pętli zamknie się całkowicie dopiero o godz. 14.30 do 19. Nie ulegną zmianie trasy linii: 1, 4, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 33, 40, 42, 44, 51, 53 i 54. W godz. 14.30 – 19 zawieszone będą linie nr: 0A i 39. Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki, ponadto na ul. Unii Lubelskiej pojawią dwa tymczasowe przystanki zlokalizowane po obu stronach ulicy.

Wykaz zamkniętych ulic

- od godz. 5. do 23. -ul. Cieplińskiego i Lisa-Kuli (od ul. Piłsudskiego do Pl. Śreniawitów) na tym odcinku w godz. od 5. do 9. odbywać się będzie ruch autobusów komunikacji publicznej dwukierunkowo jedną jezdnią Al. Cieplińskiego (prawa nitka jadąc od Al. Piłsudskiego);

- od godz. 5. – 20.30 – ul. Moniuszki (od Zygmuntowskiej do Placu Farnego);

- od godz. 8. – 20. – ul. Ks. Jałowego (od Towarnickiego do Cieplińskiego);

- od godz. 8. – 20. – ul. Sokoła (od Sobieskiego do Cieplińskiego);

- od godz. 8. – 20. – ul. Pułaskiego (od parkingu ROSIR do Cieplińskiego);

- od godz. 11. – 20. – ul. Unii Lubelskiej (poruszają się tylko autobusy MPK)

- od godz. 9. – do rundy końcowej pętla – ul. Cieplińskiego, Lisa-Kuli, Plac Śreniawitów,

- od godz. 13. do zakończenia wyścigu drogi w m. Lubenia, Straszydle, Hermanowa, Tyczyn: ul. Szopena, Kopernika, Rynek, Wyzwolenia, Kielnarowa, Matysówka Rzeszowie do skrzyżowania z ul. Powstańców Warszawy;

- od godz. 13. do zakończenia wyścigu Rzeszów: ul. Św. Walentego, Św. Rocha, Niepodległości, Kopisto, Podwisłocze, Kwiatkowskiego, Strażacka, Robotnicza, Kiepury Matysówka ruch pojazdów zostanie przywrócony po przejechaniu peletonu.