Powstanie dębicki batalion Obrony Terytorialnej

DĘBICA. Chętni do służby wojskowej mogą się wciąż zgłaszać w swoich Wojskowych Komendach Uzupełnień.

Żołnierze dębickiego batalionu Obrony Terytorialnej złożą przysięgę już w lipcu. Na terenie jednostki wojsko remontuje budynki. Trwają ostanie przygotowania do sformowania w Dębicy batalionu.

Na początku lipca zostaną powołane dwie pierwsze kompanie. Wcieleni do nich żołnierze trafią na przeszkolenie na poligon w Nowej Dębie. W połowie lipca zaś w Dębicy odbędzie się przysięga żołnierzy z tych kompanii. Pozostałe trzy kompanie, które wejść mają w skład batalionu, powołane zostaną jesienią.

- Pierwsze dwie kompanie zostaną sformowane i przeszkolone w lipcu, będzie to jedna kompania z powiatu dębickiego oraz jedna z powiatu mieleckiego – mówi ppłk Roland Waszkowiak, dowódca dębickiego batalionu OT.

Dębicki batalion będzie wchodził w skład 3. Podkarpackiej Brygady OT. Sztab batalionu, koszary i centrum szkoleniowe zlokalizowane są w Dębicy. Wojsko przejęło już część budynków po byłej jednostce wojskowej. Obecnie trwa ich remont. Równocześnie wojskowi starają się o przejęcie innych budynków, które w mieście pozostały po zlikwidowanym w 2001 roku 3. pułku saperów. Budynki te trafiły w ręce samorządu, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz osób prywatnych. Teraz trwa proces ich wykupu przez armię.

- Jesteśmy zainteresowani stworzeniem w Dębicy kompleksu budynków, który będzie służył nie tylko żołnierzom i na garażowanie sprzętu, ale umożliwi też pomoc dla mieszkańców np. zakwaterowanie osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołów – wylicza podpułkownik Waszkowiak.

Właśnie pomoc cywilom w wypadku klęsk żywiołowych to, oprócz zadań militarnych, ważny element funkcjonowania OT. Wciąż trwa nabór do Obrony Terytorialnej. Mogą się zgłaszać zarówno osoby posiadające już przeszkolenie wojskowe (mające za sobą zasadniczą służbę wojskową, NSR, SPR itp.) jak i takie, które z wojskiem nie miały dotąd do czynienia.

ArtG