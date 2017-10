Powstanie duży budynek dla urzędu marszałkowskiego

RZESZÓW. Na nowe miejsce przeniesione zostaną wydziały podległe marszałkowi.

Nowy budynek administracyjno-biurowy urzędu marszałkowskiego stanie przy ul. Lubelskiej. Kosztować ma – bagatela – ponad 20,7 mln zł. Czy tak kosztowna inwestycja jest potrzebna?

- Projektowany budynek będzie budynkiem administracyjno-biurowym zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie jednostek podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego – informuje nas Daniel Kozik z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Obiekt przy ul. Lubelskiej 4 będzie miał ok. 3,8 tys. mkw. Powstanie 7 kondygnacji, w tym jedna podziemna. Wewnątrz obiektu zaprojektowano parking dla samochodów służbowych, a przy obiekcie zaprojektowano obszerny parking dla petentów. W projektowanym budynku przy ul. Lubelskiej 4 na jednej zmianie będzie pracować około 300 osób.

- Do nowego obiektu zostaną przede wszystkim alokowani pracownicy zatrudnieni w podległych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego jednostkach wojewódzkich, dla których do chwili obecnej wynajmowano siedziby w lokalu należącym do Miasta Rzeszowa przy ul. Targowej 1. Do jednostek tych należą: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie; Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie; Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie – mówi Daniel Kozik.

Do nowego budynku zostaną przeniesione też departamenty mające obecnie swoje siedziby w budynku przy ul. Lisa-Kuli 13, który wymaga remontu. Wybudowanie nowego obiektu ma ograniczyć ogólne koszty utrzymania Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie w budynku przy ul. Lisa-Kuli 13 swoją siedzibę mają: Departament Edukacji, Nauki i Sportu; Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego; Departament Społeczeństwa Informacyjnego; Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych.

Blanka Szlachcińska