Powstanie nowy most w okolicy targowiska

RZESZÓW: Urząd Miasta zastanawia się nad połączeniem Osiedla Pobitno ze Śródmieściem nowym mostem.

Przy okazji wykonywania projektu przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie ul. Batorego i ul. Styki został podjęty temat powstania nowego mostu. Przeprawa połączyłaby os. Pobitno ze Śródmieściem od ul. Styki w kierunku targowiska.

W pierwszej kolejności miasto chce zająć się jednak budową Wisłokostrady. Jedna nitka będzie prowadziła od al. Rejtana do targowiska, a potem ulicą Ciepłowniczą w kierunku ul. Generała Maczka.

Wybudowanie mostu w okolicy targowiska nie byłoby proste. – Sprawa jest skomplikowana, bo trzeba nawiązać do drogi, która będzie łączyła Rejtana z Ciepłowniczą – informuje Andrzej Świder, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. – W związku z tym na razie prowadzimy analizy wysokościowe – dodaje.

Cała inwestycja łączyłaby się z przebudową ulic w rejonie dworca, wiaduktu na ul. Batorego oraz budowy ronda w pobliżu ZUS-u.

W przeszłości rozważano budowę mostu skośnego. Ze względu na Wisłokostradę zrezygnowano z tej idei. – Most będzie mniej więcej pod kątem prostym - mówi dyrektor MZD. Jego koszt może być w granicach 30 mln zł, ale dopóki nie ma projektu, nie możemy tego potwierdzić – dodaje.

Nad słusznością budowy mostu zastanawiają się mieszkańcy Rzeszowa. – Niedaleko znajduje się przecież most Lwowski. Po co obok budować kolejny? – mówią. Zdaniem MZD, każda przeprawa usprawnia ruch w mieście i jest ułatwieniem dla kierowców.

Tak czy inaczej, na razie to tylko pomysł i do końca nie wiadomo, czy zostanie zrealizowany. – Nie ma uchwalonego planu zagospodarowania w tym rejonie, więc to jeszcze nic pewnego – ocenia dyr. Świder.

Wioletta Kruk