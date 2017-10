Praca w Norwegii

Kraje skandynawskie od wielu lat są popularnymi kierunkami emigracji Polaków. Głównymi przyczynami są wysoki poziom zarobków, duża pomoc socjalna od państwa i stosunkowo niewielka odległość od Polski. Krajem bardzo często wybieranym jest Norwegia.

Poziom zarobków w Norwegii jest kilkukrotnie wyższy niż w Polsce. Największą różnicę widać po zestawieniu kwot jakie mogą otrzymać za swoją pracę osoby pracujące fizycznie, tj. cieśle, budowlańcy czy hydraulicy. Według danych z 2015 roku polski operator koparki w Norwegii zarabia 13028-19158 zł, hydraulik 12261-17626 zł, cieśla 11494-16093 zł, a przy pracy w wykończeniach wnętrz można zarobić 11495-15327 zł. Kwoty są imponujące. Dodatkowe bezpieczeństwo finansowe zapewnia państwo. W przypadku utraty pracy czy czasowych trudności z płynnością finansową można liczyć na zasiłek, dzięki któremu bezrobotny jest w stanie się utrzymać do chwili znalezienia nowej pracy.

Językiem urzędowym w Norwegii jest norweski. Warto o tym pamiętać przed wyjazdem, aby przyswoić przynajmniej kilka podstawowych zwrotów, co znacznie ułatwia życie codzienne w tym kraju. Większość Norwegów mówi mniej lub bardziej biegle po angielsku, więc bez większych problemów można komunikować się za jego pomocą.

Sposobów na szukanie pracy w Norwegii jest wiele. Najprostszym rozwiązaniem jest znalezienie wśród swoich znajomych,tych którzy już etap szukania pracy i mieszkania w tym kraju mają za sobą. Może to znacznie usprawnić proces wyjazdu, a dodatkowo zapewni poczucie bezpieczeństwa zaraz po przybyciu do obcego kraju. Jeśli okaże się,że nikt z Waszych znajomych nie mieszka w Norwegii, zawsze pozostaje opcja przejrzenia i facebookowych grup polonijnych. Polonia dzieli się tam dostępnymi ofertami pracy, oferuje mieszkania czy pokoje do wynajęcia, a nawet pojawiają się oferty firm, które zajmują się przeprowadzkami. Te ostanie są szczególnie potrzebne kiedy na wyjazd decyduje się cała rodzina.

W Norwegii praca jest bardzo ważną wartością w życiu każdego obywatela, dlatego dostępnych jest wiele oficjalnych portali z ogłoszeniami o pracę. Jednym z nich jest Krajowa Giełda Pracy. Po zarejestrowaniu się tam otrzymujemy maile na bieżąco z informacją o nowych miejscach pracy. Kolejnym popularnym miejscem, gdzie można się udać, aby znaleźć pracę, jest agencja pracy. Na terenie Norwegii działa wiele firm, które pomagają w jej szukaniu. Pośrednicy pracy, którzy pracują w agencjach mają dostęp do ogłoszeń od wielu pracodawców, więc składając aplikację w jednym miejscu dociera ona do kilku pracodawców na raz.

Kolejnym sposobem na znalezienie pracy jest bezpośrednie udanie się do potencjalnego pracodawcy, wtedy zostawiając tam CV nie jest się kolejnym anonimowym e-mailem, a osobą która w firmie już się pojawiła. Wszystkie te sposoby są przewidziane w przypadku, kiedy pracy zaczynamy poszukiwać po wjeździe za granicę. A co jeśli ze względów finansowych lub innych nie możesz sobie pozwolić na ewentualność nie znalezienia pracy od razu po przyjeździe? Z pomocą spieszy portal pracujwunii.pl. Jest to platforma, która zawiera niemalże 1500 sprawdzonych ofert pracy w Norwegii. Z łatwością można ustawić filtr ofert, które nas interesują. Co więcej, wiele ofert które są tam publikowane zawierają informację o możliwości zakwaterowania pracownika na terenie Norwegii przez pracodawcę, a koszty mieszkania są potrącane z wypłaty.

Jak widać „nie taki diabeł straszny”. Emigracja nie zawsze musi wiązać się z ogromnym stresem i trudnościami w szukaniu pracy. Norwegia stwarza bardzo dobre warunki, aby właśnie do tego wyruszyć w poszukiwaniu pracy.

Artykuł sponsorowany