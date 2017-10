Pracowników czekają krótsze urlopy?

KRAJ, PODKARPACIE. Pracownicy obawiają się zmian w kodeksie pracy.

Modyfikacje w kodeksie pracy przygotowywane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mogą zrewolucjonizować kwestie urlopów pracowniczych. Wątpliwości w pomyśle budzi kilka istotnych kwestii, między innymi urlopy, które na mocy kodeksu pracy wynoszą obecnie 26 dni, zaś po reformie mogą zostać obniżone nawet do 20. To pracodawca będzie miał wówczas ostateczne prawo do ich regulowania w odgórnie wyznaczonym przedziale 20 – 30 dni.

Nasuwa się obawa, czy chlebodawcy nie będą w tym przypadku korzystać z najwygodniejszej dla siebie opcji, czyli przyznawania minimalnych 20 dni? – Prawo na to pozwoli. Pytanie tylko, gdzie jest wtedy pracownik, który przecież ma swoje potrzeby – mówi Jan Sierżega, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ na Podkarpaciu. – Jest to ruchomy czas, ale czy będzie bardziej skuteczny dla przedsiębiorcy? Naszym zdaniem, nie. Głównie są to ograniczenia dla pracownika. Obecny kodeks pracy jest wystarczający, po co więc kolejne zmiany? – zastanawia się.

Kamil Lech