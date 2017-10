Praktyczne M1, czyli jak urządzić kawalerkę

Kawalerka to dość popularny wybór na polskim rynku nieruchomości – zwykle decydują się na nią młodzi ludzie, którzy pragną spełnić swoje marzenie o własnych czterech kątach lub Ci, którzy mieszkanie traktują raczej jak miejsce do spania, niż przestrzeń, w której spędzają dużą część dnia. Wiele osób ma jednak problem z aranżacją tak niewielkiej przestrzeni. Jak bowiem zmieścić na niedużym metrażu wszystkie niezbędne sprzęty i odpowiednio podzielić przestrzeń życiową, nie rezygnując jednocześnie z estetycznego wyglądu, a także nie zagracając naszego M1?

Przede wszystkim musimy pomyśleć nad, choćby tylko umownym, podziałem przestrzeni – najważniejsze będzie wydzielenie strefy kuchennej, dziennej i sypialnianej. Kuchnię możemy oddzielić od całości np. niewysokim barkiem, a kącik wypoczynkowy cienką zasłoną, niską ścianką lub drzwiami przesuwnymi. W obu przypadkach doskonale sprawdzi się również lekki parawan – taka przenośna „ściana” może wtapiać się w tło lub przeciwnie, stać się przyciągającym wzrok elementem dekoracji mieszkania. Często stosowanym rozwiązaniem są też łóżka chowane w szafie lub umiejscowione na antresoli. Jeśli jednak wolimy bardziej tradycyjne podejście, poza osłonięciem przestrzeni sypialnianej możemy też pomalować ją na inny kolor – pamiętajmy tylko, aby zachować lekki kontrast, ale nie wychodzić poza jedną gamę kolorystyczną.

Ważne jest również optyczne powiększenie niedużej przestrzeni. Wybierajmy jasne, pastelowe kolory. Jeśli lubimy intensywniejsze barwy, dobierzmy dodatki w jednym, dwóch odcieniach, a całość zaaranżujmy w bieli i odcieniach szarości. Możemy też ozdobić ściany i meble dużymi lustrami. Zamiast ciężkich zasłon wybierzmy te lżejsze lub zamontujmy w oknach rolety. To drugie rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdzi się w kąciku sypialnianym, zapewniając odpowiednie zaciemnienie i zdrowy sen. Pamiętajmy też, że lśniące powierzchnie sprawiają, że przestrzeń wydaje się większa – poza lustrami warto pomyśleć też nad połyskującą powierzchnią mebli.

Meble do kawalerki powinny być nie tylko praktyczne i funkcjonalne, ale też nie mogą przytłaczać przestrzeni. Wybierzmy te o jasnych kolorach i lekkich, prostych konstrukcjach – barokowe zdobienia znacznie lepiej pasują do przestronnych pomieszczeń. Dobrym pomysłem będą meble na nóżkach – sprawiają wrażenie lżejszych i nie powodują kłopotów przy sprzątaniu, co jest ważne zwłaszcza przy bardzo małych metrażach. Jeżeli lubisz przyjmować gości, zamiast małego stolika możesz postawić na rozkładany.

Zadbajmy też o jak największą przestrzeń do przechowywania – tej bowiem nigdy za wiele, zwłaszcza w niedużej kawalerce. Zamiast ścianki działowej możemy postawić regał, który nie tylko wydzieli np. kącik wypoczynkowy, ale też będzie doskonałym miejscem na nasze drobiazgi. Warto też zaopatrzyć się w dużo pojemników – kuferków, koszyczków czy szkatułek. Ułatwi to nam zachowanie porządku.

Choć urządzanie kawalerki wymaga pewnych kompromisów, z całą pewnością możemy zaplanować niewielkie wnętrze praktycznie i ze smakiem. Wystarczy jedynie wcielić w życie kilka prostych zasad i… kierować się własnym gustem!

Artykuł sponsorowany