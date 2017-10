Prezydent donosi do marszałka na radnego

RZESZÓW. – Oszczerstwo, nieprawda i kłamstwo – mówi radny Jerzy Jęczmienionka na zarzuty prezydenta.

Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc napisał do marszałka Władysława Ortyla donos na jednego radnego miasta Rzeszowa. Chodzi o rzekome podburzanie ludzi przeciwko przykryciu potoku Młynówka, inwestycji, która jest realizowana przez Miasto Rzeszów wspólnie z Województwem Podkarpackim. Radny mówi, że to kłamstwo i wprowadzanie ludzi w błąd.

- Poszło oficjalne pismo do pana marszałka, że pan radny Jerzy Jęczmienionka, pracownik urzędu marszałkowskiego, podburza mieszkańców i właścicieli nieruchomości przeciwko zabudowie potoku Młynówka. Kwestionuje powstanie folderów suchych, które mają zbierać wodę. Takie działania zasiewają w ludziach niepewność, bo skoro radny twierdzi, że tam są niepotrzebne te poldery to coś jest wymyślane. Pewnie już zapomniał, że 7 lat temu były tam duże wody i ludzie mieli bardzo duże straty w gospodarstwach, więc działanie pana radnego nie wiem do czego ma zmierzać – mówił podczas narady w ratuszu Andrzej Gutkowski, zastępca prezydenta Rzeszowa.

Co na takie zarzuty mówi radny? – Ja nic nie wiem na ten temat, żeby prezydent coś wysyłał – mówi Jerzy Jęczmienionka. – Jednak zarzuty prezydenta to kolejna nieprawda i wprowadzanie w błąd mieszkańców, bo ja od ośmiu lat robię wszystko, żeby ten temat był wywalczony, żeby nie było tego zagrożenia dla mieszkańców. Mogę powiedzieć krótko, że pan prezydent robi świadome wprowadzanie w błąd i mieszkańców, i samorządowców – dodaje.

Urząd Marszałkowski sprawy komentować nie chce. – Na tę chwilę nie wpłynęło do marszałka pismo w opisywanej przez panią sprawie. W związku z tym nie możemy tej sprawy skomentować w żaden sposób – mówi Daniel Kozik z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Blanka Szlachcińska