Prezydent powołał prezesa Trybunału Konstytucyjnego

O północy z poniedziałku na wtorek zakończyła się 9-letnia kadencja sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, od 2010 r. prezesa TK.

Sędzia Julia Przyłębska prezesem nowego Trybunału Konstytucyjnego – tak zdecydował w środę prezydent. – Chciałbym, by pani uporządkowała sprawy w Trybunale – mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda.

- Powierzam pani dziś niezwykle odpowiedzialne zadanie – powiedział w środę prezydent. – Dziękuję za wybór kandydatów na prezesa w możliwie najszybszym terminie. To niezwykle ważne, aby w tak istotnych w kwestiach ustrojowych organ państwa, jakim w zakresie wymiaru sprawiedliwości, opisanego przecież w konstytucji, jest Trybunał Konstytucyjny, odzyskał pełną zdolność do normalnej pracy – mówił prezydent tuż po powołaniu Przyłębskiej. Jak podkreślił, ma do niej kilka próśb. – Po pierwsze chciałbym, aby pani prezes uporządkowała sprawy Trybunału. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i w Trybunale te gorszące spory, które do tej pory trwały i które powodowały, że Trybunał tracił możliwość do normalnego funkcjonowania – powiedział Duda.

Wiceprezes TK Stanisław Biernat oświadczył we wtorek, że ośmioro sędziów TK odmówiło tego dnia udziału w głosowaniu nad kandydatami na stanowisko prezesa TK podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK zwołanego przez p.o. prezesa Trybunału. – Uniemożliwiło to udział w zgromadzeniu sędziemu Stanisławowi Rymarowi, który przebywa na urlopie, lecz zadeklarował chęć udziału w zgromadzeniu, gdyby zostało przełożone na dzień następny. Pani sędzia Przyłębska odmówiła jednak spełnienia prośby sędziego Rymara. Z tego względu ośmioro sędziów odmówiło udziału w głosowaniu nad kandydatami na stanowisko prezesa Trybunału – oświadczył Biernat. Jak dodał, w głosowaniu ostatecznie wzięło udział sześcioro sędziów. – W tej sytuacji należy zauważyć, że do ważności uchwał Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK konieczny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy z piętnastoosobowego składu TK określonego w konstytucji. Wynika to z ogólnej zasady odnoszącej się do podejmowania uchwał przez konstytucyjne, kolegialne organy państwa – ocenił wiceprezes TK.

Opr. Mw