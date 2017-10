Proces byłego marszałka będzie odroczony przez chorobę?

PRZEMYŚL. Mirosław K. leczy się w szpitalu, konieczna ma być też kilkumiesięczna rehabilitacja.

W środę w Sądzie Rejonowym w Przemyślu odbyło się posiedzenie sądu ws. planowanego procesu byłego marszałka województwa podkarpackiego Mirosława K., na którym ciąży 16 zarzutów, w tym korupcyjne, przekroczenia uprawnień i oszustwa oraz zgwałcenia. Rozpoczęcie procesu ze względu na jego chorobę może opóźnić się o 3 lub więcej miesięcy.

- Na posiedzeniu potwierdzone zostały informacje, że oskarżony podjął leczenie i że będzie potrzebny co najmniej 3-miesięczny okres rehabilitacji – potwierdza sędzia Małgorzata Reizer, rzecznik Sądu Okręgowego w Przemyślu. – Obrońca Mirosława K. przedstawił zaświadczenie lekarskie o jego niezdolności do pracy. Sąd zażądał jednak przedstawienia zaświadczenia wydanego przez lekarza sądowego, bo tylko takie może być honorowane. Na jego dostarczenie obrona oskarżonego ma czas do 11 października. Jeżeli tak się nie stanie, sąd powoła biegłych i oni będą ustalać stan zdrowia oskarżonego i orzekać czy może on uczestniczyć w procesie – dodaje sędzia.

Katarzyna Szczyrek