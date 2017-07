Protest w obronie konstytucji (ZDJĘCIA)

PRZEMYŚL. Kilkanaście osób reprezentujących grupę Obywatele RP protestowało w sobotę, 15 lipca, przed przemyską siedzibą Prawa i Sprawiedliwości.

- Jesteśmy tutaj w odzewie na to, co działo się dzisiejszej nocy w Sejmie. Posłowie i senatorowie doprowadzają do zniszczenia trójpodziału władzy w Polsce. Łamane są liczne artykuły konstytucji – mówiła Anna Grad-Mizgała z Obywateli RP.

KamK