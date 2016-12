Przebudowa basenu przy ul. Matuszczaka z opóźnieniem

RZESZÓW. Miasto unieważniło przetarg na zaprojektowanie i przebudowę basenu krytego przy ul. Matuszczaka. Do upływu terminu składania kopert nie wpłynęła żadna oferta. Miasto ogłosi przetarg jeszcze raz w nowym roku.

W budżecie miasta na 2017 rok na przebudowę krytej pływalni przy ul. Matuszczaka radni zapisali ponad 4,5 mln zł. Było więcej, ale 600 tys. zł na ostatniej sesji przeniesiono na 2018 rok. Okazuje się bowiem, że w związku z trwającą procedurą przetargową termin wykonania robót budowlanych przedłuży się do 2018 r.

To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat. Od 27 czerwca br. basen jest nieczynny i przygotowywany na modernizację. Wymieniona będzie elewacja budynku, przeprowadzona zostanie termomodernizacja obiektu, wymieniane będą pordzewiałe rury do uzdatniania wody oraz rozbite szyby. Przy niecce na powierzchni 400 mkw. położne zostaną nowe płytki. Wymieniony będzie dach. Zaplanowano budowę małej sali gimnastycznej dla skoczków do wody. Woda ma być ogrzewana dzięki zamontowanym ogniwom fotowoltaicznym. Przy budynku z basenem powstanie parking. Nowo przebudowany basen ma być ogólnodostępny. Skorzystają z niego dzieci, młodzieży i dorośli oraz młodzi sportowcy – skoczkowie do wody.

Kryta pływalnia była kiedyś własnością rzeszowskiej WSK (obecnie Pratt&Whitney). W 2014 roku firma przekazała ten obiekt miastu. W zamian za pływalnię WSK otrzymało parking przy ul. Żeglarskiej, niedaleko od zalewu. Budynek nie był remontowany od 30 lat.

bsz