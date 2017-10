Przemyskie chodniki przeciwne władzy

PRZEMYŚL. Kilka dni temu na chodnikach ulic w różnych rejonach Przemyśla pojawiły się nader fikuśne „ozdoby” w postaci napisów „PiS- PZPR” oraz „TVPiS kłamie”. Ktoś zadał sobie niemały trud, by je umieścić, za to nikt nie zadał sobie trudu, by dowiedzieć się, kto to uczynił.

- Toż to przecież szczera prawda – uśmiecha się nasz rozmówca, przemyślanin w średnim wieku. – Metody obecnej władzy, bałwochwalczy stosunek do swego „wodza” i szukanie wszędzie wrogów, na myśl przywodzą komunistyczne czasy – stwierdza. – A to, że wspomniana telewizja przestała być publicznym, a stała się rządowym medium, albo prościej „tubą” PiS-u, to jest „oczywistą oczywistością”, że tak użyję słów modnego obecnie „klasyka” – śmieje się ironicznie. – Ktoś to jedynie przeniósł na chodniki i tyle – podsumowuje mieszkaniec Przemyśla.

Jak informuje przemyski magistrat, nikt na razie nie zgłosił tego aktu wandalizmu, więc oficjalnie nic o nim nie wiadomo, choć każdy o tych napisach wie. – To oburzające, że takie coś tolerowane jest w mieście, z którego pochodzi marszałek Marek Kuchciński – zauważa starsza przemyślanka. – To trzeba usunąć, albo zamalować! Jak nie ma komu, to w czynie społecznym ludzie powinni sami – stwierdza.

Czyny społeczne od pewnego czasu nie są już w modzie i zdaje się, że partia rządząca też jakoś z mody w Przemyślu wychodzi. Pytanie, czy to przez politykę jej władz centralnych, czy także lokalnych, bo lokalne też mają na swoim koncie już kilka spektakularnych „wyczynów”.

emka