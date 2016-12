Przemytnicy wpadli z papierosami i bursztynem

KORCZOWA. Ponad 1,2 tys. paczek papierosów oraz prawie 6 kilogramów bursztynu usiłowali przemycić przez polsko-ukraińskie przejście graniczne w Korczowej czterej obywatele Ukrainy. Przemytnicy wpadli podczas kontroli Służby Celnej.

27 grudnia w godzinach porannych funkcjonariusze Służby Celnej z przejścia granicznego w Korczowej wytypowali do kontroli trzy busy na polskich tablicach rejestracyjnych. Pojazdami podróżowali obywatele Ukrainy. Samochody, jak się okazało, były wykorzystane do prób przemytu – w każdym z nich funkcjonariusze wykryli papierosy bez polskich znaków akcyzy. W sumie przemytnicy ukryli w pojazdach 1277 paczek papierosów. Kontrabanda ukryta była w zbiornikach paliwa, nadkolach, podłodze i komorze silnika. Każdy ze sprawców wyjaśnił funkcjonariuszom, że wiedział, iż takiej ilości papierosów nie można przewieźć przez granicę, dlatego ukryli je w elementach konstrukcyjnych pojazdów.

Kilka godzin później, na tym samym przejściu granicznym, wpadł kolejny przemytnik – tym razem z bursztynem. Tak jak poprzednio, do ukrycia niezgłoszonego Służbie Celnej towaru posłużył samochód osobowy. Tym razem towar – blisko 6 kilogramów bursztynu – ukryty był w podłużnicach. Sprawca, 32 letni obywatel Ukrainy, wyjaśnił, że otrzymał towar od nieznanej osoby w celu przewiezienia go przez granicę do Jarosławia. Towar miał przekazać nieznanej osobie, a o dokładnym miejscu i czasie przekazania miał dowiedzieć się telefonicznie podczas podróży. Za usługę „kurierską” miał otrzymać 350 zł.

We wszystkich wyżej opisanych przypadkach Służba Celna wszczęła przeciwko sprawcom postępowa karne skarbowe. Przemytnicy stracili nielegalny towar oraz pieniądze (łącznie 7250 zł) na poczet kar.

bsz