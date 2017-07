Przestraszony trener dał wolne

KSZO OSTROWIEC ŚW. – STAL MIELEC. Jedna akcja, ale za to palce lizać.

Zmęczeni nawałem treningów piłkarze Stali Mielec mieli w Ostrowcu Świętokrzyskim trochę problemów. Na szczęście dzięki debiutanckiemu trafieniu Słoweńca Dejana Djermanovica udało im się awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski.

- W trakcie spotkania byłem trochę przestraszony, bo o mały włos, a narobiłbym bałaganu i doprowadził do tego, że taki klub jak Stal odpadnie. Trochę zlekceważyłem gospodarzy, bo tuż przed meczem pojechaliśmy na zgrupowanie, trenowaliśmy dwa razy dziennie, do tego doszła długa podróż – trener Zbigniew Smółka składał samokrytykę podczas konferencji prasowej. – Najważniejsze, że mimo totalnego braku świeżości i „depnięcia” udało się wygrać. Cieszę się, że przepchnęliśmy ten mecz, nie przerywając przygotowań do ciężkiego sezonu ligowego. Chłopakom należą się po tym wszystkim dwa dni wolnego – dodawał z wyraźną ulgą.

Po mielczanach widać było trud zgrupowania w podwarszawskim Sochocinie. Dla drużyny, która w ostatnich tygodniach przeszła jednak dość poważną personalną rewolucję, był to w zasadzie pierwszy poważny sprawdzian w warunkach meczowych z kategorii „o coś”. Gospodarze zagrażali bramce Radosława Majeckiego głównie po stałych fragmentach, ale za to Stal w 47 minucie przeprowadziła akcję, po której można było tylko cmokać z zachwytu. Szybka wymiana piłki, podanie wzdłuż linii pola karnego i wykończenie przez Dejana Djermanovica – takie obrazki chcielibyśmy oglądać często już w lidze.

KSZO Ostrowiec Św. 0

STAL Mielec 1

(0-0)

0-1 Djermanovic (47.)

KSZO: Zacharski – D. Cheba, Stachurski, Gil (59. P. Cheba), Sołtykiewicz, Persona, Mikołajek (70. Mężyk), Czajkowski, Grunt, Mąka (66. Puton), Łatkowski

STAL: Majecki – Kiercz, Granchov, Bernhardt (80. Swędrowski), Cholewiak, Gancarczyk, Djermanovic, Sadzawicki (63. Gancarczyk), Marciniec, Wroński (63. Tsvetanov), Banaszewski.

Sędziował Artur Aluszyk (Szczecin). Żółte kartki: Łatkowski, D.Cheba – M. Gancarczyk, Kiercz.

tc