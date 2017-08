Przewodnicy opuścili cenne lochy

SANDOMIERZ. Sandomierski oddział PTTK zabrał eksponaty z Podziemnej Trasy Turystycznej, ale oddał w końcu klucze do XIV-wiecznych lochów.

Choć Sandomierz słynie obecnie najbardziej z Ojca Mateusza, to jego autentycznymi atrakcjami są przede wszystkim zabytki, z Bramą Opatowską i Podziemną Trasą Turystyczną na czele. O oba te obiekty w Sandomierzu toczył się w ciągu ostatnich laty spór pomiędzy zarządzającymi obiektami przewodnikami z PTTK a burmistrzem.

Przypomnijmy, 4-letnia batalia o to, kto ma zarządzać, ale przede wszystkim czerpać zyski z Bramy Opatowskiej i Podziemnej Trasy Turystycznej toczyła się od 2013 roku. W grudniu 2013, sandomierskiemu oddziałowi PTTK zakończyła się bowiem umowa o dzierżawę tych atrakcji. Burmistrz wystąpił o zwrot kluczy, a przewodnicy nie podporządkowali się. Sprawa obiła się o sąd.

W marcu br. Sąd Okręgowy w Kielcach wydał prawomocny wyrok nakazujący PTTK przekazanie Podziemnej Trasy Turystycznej w ręce miasta. Przewodnicy nie wykonali wyroku, a władze miasta zdecydowały się na egzekucję komorniczą. Zarząd PTTK odwoływał się od działań komornika i zwlekał z opuszczeniem Trasy. Ostatecznie egzekucja komornicza i przekazanie jednej z najciekawszych atrakcji turystycznych w mieście odbyło się w poniedziałek, 17 lipca.

Przewodnicy klucze do lochów oddali, ale zabrali z nich całe dotychczasowe wyposażenie muzealne, czyli eksponaty i gabloty, a nawet oświetlenie. W Sandomierzu trwa właśnie sam środek sezonu turystycznego, a obiekt pozostawiony w tym stanie nie nadaje się niestety do tego, by udostępnić go turystom.

Burmistrz Sandomierza Marek Bronkowski podczas konferencji, która odbyła się kilka dni temu poinformował, że administratorem Podziemnej Trasy Turystycznej będzie Sandomierskie Centrum Kultury. To na nim spocznie teraz obowiązek zadbania o nową aranżację wnętrz i montaż oświetlenia. Nowi gospodarze mają zadbać o to, by turyści mogli poznać historię trasy i kulturę dawnych mieszkańców Sandomierza.

- Martwi mnie, że pracownicy PTTK zabrali eksponaty, które w 1977 roku przekazali mieszkańcom górnicy z Bytomia, były to przede wszystkim narzędzia, które wykorzystywali do prac w sandomierskich lochach – powiedział Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza, ale powiedział także, że nie było żadnych problemów z przejęciem obiektu.

Burmistrz przyznał także, że chciał odkupić gabloty i ekspozycję od PTTK, jednak zarząd nie przejawił chęci podjęcia współpracy w tej kwestii.

Ponieważ przewodnicy nie oddali kluczy do trasy zaraz po tym, jak w otrzymali stosowny wyrok sądowy i burmistrz skierował sprawę do komornika, to teraz ma zamiar wystąpić do PTTK o zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. A wynoszą one, niebagatelne 64 tys. zł. Oprócz tego, PTTK będzie miało także zwrócić miastu opłaty za bezprawne korzystanie z obiektu w ciągu ostatnich lat.

mrok