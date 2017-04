Przez strajk nauczyciele zarobią mniej

RZESZÓW, PODKARPACIE. Nauczyciele stracą część pensji, ale nie zamierzają odpuścić. Wspierają ich rodzice uczniów.

W piątek, 31 marca, nauczyciele przystąpili do ogólnopolskiego strajku przeciwko wprowadzanej przez rząd reformie edukacji, która, ich zdaniem, jest niekorzystna dla uczniów i doprowadzi do masowych zwolnień nauczycieli. Pracownicy szkół, którzy strajkowali, będą musieli pogodzić się ze stratą 130 zł. Tyle dyrektorzy odejmą im z wypłaty.

Na Podkarpaciu funkcjonują 1934 szkoły i przedszkola. Według danych Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, do strajku przystąpiły 73 placówki, w tym prawie 1200 nauczycieli. Dyrektorzy szkół zmniejszą im wynagrodzenia od 100 do 130 zł. Wszystko zależy od stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Potwierdza to Wydział Edukacji Miasta Rzeszowa.

- Dyrektorzy zweryfikują odpowiednio pensje swoim pracownikom – mówią urzędnicy.

Nie chcą zwolnień

- Spodziewaliśmy się tego. To naturalne, że podczas strajku nie dostajemy wypłaty, ale sprawa jest tego warta. Nie godzimy się na tę reformę edukacji. Nie godzimy się na czekające nas zwolnienia. Mówię to jako nauczyciel i jako matka, bo mam córkę w 5 klasie szkoły podstawowej. Nie chcę, żeby moja córka stała się ofiarą nieudolnie wprowadzanej reformy – mówi nam nauczycielka jednego z rzeszowskich gimnazjów.

Według szacunków Związku Nauczycielstwa Polskiego, tylko na Podkarpaciu pracę straci ponad 2 tys. nauczycieli. Inaczej twierdzi jednak resort edukacji.

- W związku z wprowadzaną reformą nie będzie zwolnień nauczycieli. Nauczyciele szkół starego systemu, z mocy prawa, staną się nauczycielami szkół nowego systemu – słyszymy w MEN.

Rodzice dalej będą protestować

- 10 kwietnia protestujemy – nie puszczamy dzieci do szkół na pierwsze dwie godziny lekcyjne – mówią rodzice zrzeszeni w ramach „Nie dla chaosu w szkole”. Tyle właśnie waszego czasu potrzeba, aby naszym dzieciom oszczędzić koszmaru deformy edukacji. Żeby nie musiały, jak zakłada zdeformowana podstawa programowa, wkuwać jeszcze większej porcji niepotrzebnych im informacji, zawartych w podręcznikach-bublach. Żeby nie musiały walczyć o miejsca w przepełnionych liceach, do których pójdzie podwójny rocznik uczniów. Żeby nie były „kosztem”, który politycy gotowi są ponieść dla ugrania swych partyjnych interesów. Żadna władza nie wytrzyma gniewu rodziców. Wygasimy reformę, jeśli przyłączycie się do protestu – apelują.

Blanka Szlachcińska