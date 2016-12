Przy szpitalu powstanie 100 nowych miejsc parkingowych

RZESZÓW. W przyszłorocznym budżecie mają zostać zapisane pieniądze na dokumentację.

Problem z miejscami parkingowymi przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie trwa już od wielu lat. Tyle samo czasu dyrekcja placówki prowadzi rozmowy z miastem, aby powiększyć parking. Udało się. Już w przyszłym roku miasto ma ogłosić przetarg na dokumentację budowy parkingu na 100 miejsc. Co więcej, pracownicy naukowi z rzeszowskiej politechniki opracowują projekt kompleksowego rozwiązania problemu miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Lwowskiej.

Kierowcy jadący do szpitala parkują gdzie tylko się da – na krawężnikach, na zieleni, zastawiają też inne samochody. Trudno się dziwić, skoro pojazdów ciągle przybywa, a miejsc parkingowych nie. Rocznie na oddziałach szpitala leczy się ok. 35 tysięcy osób. Do poradni przyjeżdża kolejne 150 tys. pacjentów.

- Czasami trzeba i trzy razy objechać w koło szpitala, żeby znaleźć jakiekolwiek miejsce. Najgorzej jest, jak się wiezie starszą osobę, która nie jest w stanie iść pół kilometra do szpitala. Często jest tak, że podjeżdżam z mamą pod drzwi szpitala, wysadzam ją i jadę szukać miejsca parkingowego, bo zajmuje mi to od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu minut – mówi Anna z Rzeszowa.

Dyrekcja szpitala widzi problem i prowadzi skuteczne rozmowy z władzami miasta.

- Były wielokrotne rozmowy z prezydentem na temat organizacji parkingu, ewentualnie udostępnienia terenu i ostatecznie, mam nadzieję, taka była nasza rozmowa w grudniu, że miasto zagospodaruje ten teren, który jest własnością miasta na parking i będzie on włączony do tych miejsc parkingowych od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, a tam właśnie mamy największe problemy. Przede wszystkim chodzi też o rodziców i o dzieci, którzy do nas przyjeżdżają, bo dla nich dodatkowe 100 miejsc byłoby znacząca poprawą. To jest bardzo pilna potrzeba – mówi Janusz Solarz, dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Szpital w kwestii rozwiązania problemu z miejscami postojowymi współpracuje również z Politechniką Rzeszowską. – W tym zakresie poprosiłem o pomoc, bo politechnika ma świetnie wykwalifikowana kadrę i jest pozytywna odpowiedź pana rektora Markowskiego – mówi Solarz. Pracownicy naukowi opracowują projekt kompleksowego rozwiązania problemu miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Lwowskiej.

Na razie miasto podjęło jednak decyzję o budowie 100 miejsc postojowych. Nowy parking zostałby połączony z istniejącym i tworzyłby jedną płytę.

- Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu miasta w nowym roku, jeśli znajdą się na nie jakieś środki na przykład z oszczędności poprzetargowych – mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa.

Blanka Szlachcińska