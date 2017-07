Przy ul. Plenerowej powstanie park rekreacyjny

RZESZÓW. To zadanie wybrali mieszkańcy w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim.

Na osiedlu Projektant w Rzeszowie powstanie nowe boisko do koszykówki, plac zabaw, centralne miejsce spotkań oraz parking. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą prac. Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej to jedno z zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim na 2017 rok.

Prawie 1 mln 400 tys. zł ma kosztować nowy park rekreacyjny na os. Projektant. W ramach inwestycji powstanie parking dla samochodów osobowych – na 7 miejsc postojowych, boisko do gry w siatkówkę, boisko do gry w koszykówkę, plac zabaw, ogrodzenia boisk i placu zabaw. Do tego staną ławki, kosze na śmieci, stoły piknikowe i stojaki rowerowe. Park zostanie oświetlony lampami solarnymi. Wykonawca zajmie się też zagospodarowaniem zieleni dookoła parku. Inwestycja ma być gotowa do końca października br.

Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej to jedno z zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim na 2017 rok. Na tę inwestycje zagłosowało 2,5 tys. osób.

Blanka Szlachcińska