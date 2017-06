Przygoda życia na turnieju Dudka (ZDJĘCIA)

PIŁKA NOŻNA. Młodzi piłkarze z Rzeszowa zagrali ze swoimi rówieśnikami z Liverpoolu.

Pełni wrażeń i jeszcze większego zapału do kolejnych treningów wrócili z turnieju „Jerzy Dudek Siemacha Cup” młodzi piłkarze KS Przybyszówka Rzeszów. – Dla tych młodych chłopaków to była przygoda życia, którą na pewno długo będą pamiętać – opisuje wrażenie z turnieju w Krakowie Zbigniew Wydro, trener orlików KS Przybyszówki.

Młodzi zawodnicy z Rzeszowa, podczas zmagań na boiskach krakowskiej Akademii Sportu Progres mogli się zmierzyć m.in. ze swoimi rówieśnika z Wielkiej Brytanii. – Zagrać z Liverpoolem to było coś! A do tego móc porozmawiać z Jurkiem Dudkiem, przybić z nim piątkę, dostać zdjęcie z autografem… Jestem pewien, że ten wyjazd zaprocentuje w przyszłości. Nasza drużyny nie ma na co dzień okazji rozgrywania regularnych spotkań, dlatego też udział w takim turnieju był dla wszystkich wielkim przeżyciem – dodaje Zbigniew Wydro.

Całodzienne zmagania pod Wawelem zakończyły się sukcesem gości z Wielkiej Brytanii. Wygra³ Liverpool „Foundation23” przed AS Progres Kraków, Liverpool Schollboys FA oraz KS Tymbark. Oprócz nich, w turnieju rywalizowały także: MOSiR Bochnia, AK Gołcza, Kolejarz Stróże i rzecz jasna KS Przybyszówka Rzeszów. Wszystkie drużyny przyjechały do Krakowa na specjalne zaproszenie Jerzego Dudka, byłego bramkarza reprezentacji Polski oraz m.in. Liverpoolu FC i Realu Madryt. – Wynik turnieju był sprawą drugorzędną. Wiedzieliśmy, że przyjdzie nam się zmierzyć z naprawdę mocnymi drużynami, które trenują i grają regularnie. Pod tym względem zdecydowanie nas przewyższały. Ale nasi chłopcy też pokazali dużą ambicję i zostawili serce na boisku. Korzystając z okazji, chciałem podziękować tym wszystkim, bez których nasz wyjazd do Krakowa nie doszedłby do skutku. Mam tu na myśli firmę „Buciarnia” pana Ireneusz Słupskiego, Podkarpacki ZPN, Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Marszałkowski woj. podkarpackiego, państwa Wójcik oraz zarząd KS Przybyszówka Rzeszów. Osobne podziękowania należą się trenerowi Piotrowi Kustrze, z którym miałem przyjemność prowadzić naszą drużynę w Krakowie oraz rodzicom naszych młodych piłkarzy. Chciałem także podziękować mojemu synowi, Radkowi, dzięki którego staraniom i zaangażowaniu mogliśmy zagrać na tym turnieju oraz redakcji Super Nowości, która opisała zarówno nasze przygotowania do turnieju, jak również zrelacjonowała jego przebieg. Dzięki tym wszystkim osobom i instytucjom, nasi młodzi zawodnicy mogli się poczuć jak prawdziwe gwiazdy futbolu. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękujemy! – kończy opiekun KS Przybyszówki.

Drużyna KS Przyszówka Rzeszów na turnieju „Jerzy Dudek Siemacha Cup” zagrała w składzie: Dawid Ciuba, Patryk Ciuba, Miłosz Pępek, Mateusz Polak, Florian Gurak, Krzysztof Rodzinka, Bartosz Rodzinka, Paweł Fudali, Tomasz Koryl, Wiktor Fura, Filip Świder, Michał Kuźniar, Bartosz Wolski, Eoghan Wright, Zbigniew Wydro (trener), Piotr Kustra (trener).

mj