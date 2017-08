Przygotowują się do batalii o czyste powietrze

MIELEC. W magistracie powstaje narzędzie do walki z trucicielami.

Słoneczna aura raczej nie sprzyja refleksjom na temat sezonu grzewczego. W Mielcu jednak, którego ogromnym problemem jest zanieczyszczone powietrze, temat ten jest analizowany przez cały rok, także latem. Powodem tego stanu rzeczy są badania, które wskazują jednoznacznie, że z największym zatruciem powietrza w Mielcu ma miejsce właśnie jesienią, zimą i wiosną, kiedy to ludzie palą w piecach czym popadnie.

Strażnicy miejscy różnymi sposobami próbują uświadomić mielczanom, że paląc w piecach byle czym, trują siebie, a dopiero potem innym robią na złość. Nie jest jednak łatwo. Wskazuje na to ostatni sezon grzewczy, który w Mielcu zakończył się ponad 800 kontrolami posesji prywatnych. W wielu przypadkach stwierdzono spalanie materiałów zabronionych.

Powstaje mielecka mapa zagrożeń

- Ponad 30 razy nałożono grzywny, były to mandaty od 50 do kilkuset złotych – informuje Arkadiusz Misiak, komendant Straży Miejskiej w Mielcu. – Wysokie kary nastąpiły wtedy, kiedy sprawca nie wyrażał skruchy i kwestionował to, co robimy. Najbardziej rażące sytuacje to spalanie płyt meblowych, nafaszerowanych klejami i chemią. Ludzie palą również w piecach szmatami o nasyconą lakierami boazerią. To bardzo trujące materiały.

- Mieliśmy sytuację, gdzie jeden z mieszkańców gotując pożywienie dla zwierząt w parniku, mając obok drewno, spalał plastiki. Był w szoku, że ktoś zwrócił mu na to uwagę. Ale nie dało się tego nie zauważyć, skoro na całym osiedlu czuć było niesamowity wręcz odór. To był starszy człowiek. Nie mógł z nerwów, ze strachu wydobyć słowa. Dlatego też bardziej baliśmy się o jego stan zdrowia niż o coś innego – wspomina komendant.

Wyniki wspomnianych wyżej kontroli plus inwentaryzacja nieruchomości pod kątem ocieplenia i rodzaju źródła ogrzewania posłużą do opracowania całościowego, który ma być narzędziem do walki z tzw. niską emisją. Obecnie powstaje mapa zagrożeń, która będzie pokazywała jakie obszary Mielca stanowią największe źródła emisji zanieczyszczeń.

Paweł Galek