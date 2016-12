Przygotujmy psa na sylwestra

KROSNO. Coroczny apel o to, aby bezmyślnie nie strzelać z fajerwerków w okresie świątecznym i sylwestrowym, jest z góry skazany na niepowodzenie. Dlatego w rękach właścicieli czworonogów jest to, w jaki sposób ich pupile zniosą ten wieczór.

Zwierzęta słyszą znacznie więcej niż ludzie. Dźwięk, który dla nas jest głośny, dla zwierzęcia może okazać się bolesny. Reakcją zwierząt na wzmożoną kanonadę sylwestrowych fajerwerków jest przyspieszony oddech, powiększone źrenice czy wreszcie dezorientacja. Skrajną reakcją może być ucieczka.

Powszechnie obowiązujący zakaz używania fajerwerków i petard w czasie innym niż noc sylwestrowa i Nowy Rok nie jest w stanie powstrzymać niektórych fanatyków. Nie są w stanie przekonać ich żadne apele i prośby. Dlatego właściciele zwierząt powinni poczynić wszelkie kroki, które w jakimś stopniu zminimalizują uczucie strachu u pupili i zabezpieczą przed niepożądanymi konsekwencjami.

Zapobiegać przede wszystkim

Po pierwsze, należy zadbać o to, aby pies na spacerze był na smyczy, zaś w domu powinien mu zostać zapewniony bezpieczny azyl, tak aby głośne wystrzały nie były bardzo uciążliwe. Zarówno psy, jak i koty szukają wówczas ustronnego miejsca. Jeżeli pies reaguje bardzo nerwowo na odgłosy fajerwerków, w żadnym wypadku nie należy eskalować tego strachu przez intensywne głaskanie i pieszczoty. Pies odbiera je jako pochwałę i tym bardziej będzie pielęgnował to zachowanie, aby być głaskanym. Zdecydowanie odchodzi się też od hołubionych jeszcze do niedawna metod polegających na podawaniu zwierzakom farmaceutycznych środków uspokajających. Po aplikacji takich leków pies nie przestaje się bać, a będąc odurzony nie może reagować w naturalny sposób. Jednak najważniejszą rzeczą jest wszechstronne oznakowanie psa. Bardzo wskazane jest to, aby nawet zaczipowany pies miał przypiętą do obroży tzw. adresówkę. Najprostszą adresówkę można wykonać domowym sposobem z najtańszego breloczka do kluczy, umieszczając w polu przeznaczonym do opisu adres bądź telefon właściciela oraz imię czworonoga.

Kiedy jednak pies ucieknie

- Wystraszony hukiem pies potrafi w amoku przebyć nawet kilkadziesiąt kilometrów – wyjaśnia koordynator krośnieńskiego oddziału OTOZ Animals pani Magdalena Repta. – Dlatego pierwszą i najważniejszą rzeczą jest natychmiastowe podjęcie poszukiwań uciekiniera. Nie należy na siłę wydłużać czasu oczekiwania z nadzieją, że pies sam wróci do domu. Jeżeli pies nie miał na obroży adresówki, tym bardziej wskazane jest działanie. Jak najszybciej umieśćmy ogłoszenia ze zdjęciem naszej zguby w jak największej liczbie portali i serwisów lokalnych. Takie ogłoszenie można umieścić także na naszej stronie internetowej – uściśla nasza rozmówczyni. – Rozwieśmy ogłoszenia po okolicy. Zadzwońmy do straży miejskiej, gminy i w wypadku Krosna do przytuliska w Turaszówce. Nie obawiajmy się zadzwonić także do ościennych gmin. Osoby odpowiedzialne za opiekę nad zwierzętami chętnie udzielą nam informacji. W niektórych przypadkach zguby z naszego terenu trafiają do schroniska Wesoły Kundelek w Lesku. Absolutnie nie można spoczywać w poszukiwaniach, pamiętając, że gdzieś czeka nasz ukochany zwierzak – podsumowuje pani Magdalena.

Numery telefonów, które mogą się przydać w wypadku zaginięcia naszego zwierzaka:

Straż Miejska, tel. 986, 13 47 436 07 lub 13 43 204 14

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska gm. Krosno, tel. 13 47 43 688

OTOZ Animals Krosno, tel. 730 083 793

Maria Ekiert