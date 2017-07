Przyjdź na miejskiego grilla

RZESZÓW. Działacze ruchu Rzeszów Smart City organizują w sobotę, 15 lipca, na Lisiej Górze „Rzeszów Smart Piknik Grill”.

Impreza zacznie się o godzinie 16. Dla dzieci przygotowane będą animacje, gry i zabawy. O godz. 17 rozegrany będzie rodzinny turniej piłki plażowej. Na godz. 18 zaplanowano oficjalne zapalenie grilla, a później muzyka i śpiew przy kiełbasce.

Podczas pikniku będzie można wstąpić do kącika nauki języka włoskiego, zorganizowanego przez Bello Mondo Italiano (Beata Dencikowska). Inną atrakcję funduje właścicielka Bacówka Radawa & SPA. Będzie darmowy popcorn dla wszystkich, duży Bacuś do przytulania, wygodne leżaczki do wypoczynku i balony dla dzieci. Dużo rodzinnych konkurencji sportowych i artystycznych poprowadzi Witold Walawender, radny Rzeszowa. Będzie zjeżdżalnia dmuchana dla dzieci i stoisko z klockami lego.

Bsz