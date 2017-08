Psychopaci wkładają maski

SuperWywiad z Marzeną Trąd, psychiatrą i seksuolog.

- Czy 2,5-letnia Lena, gdy dorośnie, będzie pamiętać o przyduszaniu, szarpaniu, przypalaniu papierosem i straszeniu?

- Pamięć u dziecka tak naprawdę działa od 3. roku życia. Istnieje coś takiego jak wspomnienia emocji przeżytych, natomiast pamięć w sensie wspomnień obrazów niekoniecznie. Robiono badania na temat późnych skutków traum przeżytych w dzieciństwie u ofiar pedofilii i okazało się, że w dorosłym życiu ok. 30 procent kobiet cierpiało na nerwicę bądź depresję, lecz większość funkcjonowała normalnie. To jest pytanie bardziej do psychologa wieku rozwojowego, ponieważ specyfika kształtowania się osobowości i kwestie związane z traumą wyglądają inaczej u dziecka, a inaczej u osoby dorosłej. Zatem trudno powiedzieć, jak to będzie z małą Leną.

- Ale wciąż ma szansę na normalne życie?

- O ile otoczenie pozwoli jej zapomnieć o tym, co się stało. Bo przecież sprawa dotyczy całej rodziny i ludzi, którzy będą lub nie będą zdawać Lenie relacje z wydarzeń z przeszłości. Pytanie czy Lena będzie się rozwijać ze świadomością, że w jej życiu doszło do dramatu czy też nie. To ma kluczowe znaczenie.

- Podejrzany 40-letni Grzegorz B., który opowiedział śledczym o znęcaniu się nad dziewczynką i który miał spowodować śmierć 6-miesięcznego Maksymiliana, uchodził w swojej wsi za wzorowego męża i ojca, pierwszy klęczał na mszy w kościele. Wygląda na to, że prowadził podwójne życie. Dla wielu osób to szokujące, ale gdy przestudiujemy literaturę przedmiotu okaże się, że psychopaci potrafią się doskonale maskować oraz manipulować otoczeniem.

- Jeśli są inteligentni, to oczywiście tak. Potrafią tak skorygować swoje niekorzystne cechy osobowości, które otrzymali w spadku po przodkach, że znakomicie się adaptują w społeczeństwie, odpowiadają jego oczekiwaniom. Dlatego tak często psychopaci robią zawrotne kariery w biznesie. Zajmują ważne stanowiska, bo posiadają zdolności przywódcze, mają ogromne poczucie własnej wartości i ambicje. Drugie życie toczy się w domu, tam może dochodzić do manipulacji czy też aktów przemocy psychicznej i fizycznej. Inteligentny psychopata zakłada maskę. Doskonale wie, jak jest „czytany” przez otoczenie.

- Grzegorz B. miał dwoje własnych dzieci, których jednak nie krzywdził. A przynajmniej nic o tym nie wiadomo.

- Można zakładać, że wybrał na ofiary osoby, które gwarantowały mu większe „bezpieczeństwo”. Realizowanie fantazji we własnym domu groziło m.in. odebraniem władzy rodzicielskiej, bo zapewne rodzina w jakiś sposób by zareagowała. Tymczasem środowisko, w które wszedł z zachowaniami przemocowymi dawało poczucie bezkarności. Ojciec dzieci obecny lub nieobecny, matka, którą można sobie podporządkować i nią manipulować. Przypuszczalnie posiadł wiedzę o tym, że ci ludzie są na tyle słabi, iż albo się nie zorientują co się dzieje, a jeśli nawet, to nie starczy im odwagi, by wyjść z tym na zewnątrz.

Rozmawiał TOMASZ SZELIGA