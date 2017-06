Publiczny szpital przyjmie prywatnie?

PODKARPACIE. To może być rewolucja. Resort zdrowia zaproponował przepisy, które pozwolą publicznym placówkom badać i leczyć za pieniądze.

Publiczne szpitale będą mogły leczyć pacjentów za pieniądze – proponują rządzący. Nadal będziemy mogli się w nich leczyć ze środków NFZ, ale będziemy mogli też zapłacić, by nie stać w kolejce.

Na rezonans magnetyczny w regionie czeka się od 40 dni do siedmiu miesięcy, czyli do stycznia 2018 roku. Na tomografię komputerową od 5 dni w Lesku, do 141 w Stalowej Woli (dane z maja 2017 roku), choć pracownie, które wykonują badania, często działają na pół gwizdka, bo na więcej nie starcza pieniędzy z kontraktów z NFZ. Podobnie bywa z operacjami: większość zabiegów, oprócz tych ratujących życie, ograniczona jest limitami, a sale, w których są wykonywane, po godz. 15 stoją puste. Szpitale od lat zabiegały, by to zmienić. Bezskutecznie. Teraz możliwość odpłatnego leczenia ma być zapisana w nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Powód? Kolejki rosną, a szpitale mają coraz większe niedobory finansowe.

Czy pacjenci chcą płacić za leczenie i za co gotowi są zapłacić? Zdania są podzielone.

- Szczerze mówiąc, nie mam zamiaru płacić za leczenie, w końcu przeszło 40 lat płacę składkę zdrowotną i oczekuję bezpłatnego leczenia w publicznym szpitalu. Kiedy będą mogli, to lekarze zaczną wręcz sugerować taką możliwość i ten, kto ma kasę, przeskoczy kolejkę i zapłaci za zabieg, a ja biedny emeryt będę nadal czekał w kolejce – mówi Ryszard z Rzeszowa.

- Zamiast czekać na diagnozę rezonansem pół roku chętnie zapłacę tych kilkaset złotych i będę wiedziała na czym stoję, czy jestem chora czy nie – mówi Lidia z Rzeszowa.

Anna Moraniec