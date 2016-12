Pustelnik odpowie przed sądem za molestowanie 14-latka

KOPANINY K. DĘBOWCA, POW. JASIELSKI. Wojciechowi P., byłemu zakonnikowi, grozi do 12 za kratami.

49-letni Wojciech P., były karmelita, niebawem zasiądzie na ławie oskarżonych. Prokuratura skierowała już do Sądu Rejonowego w Jaśle akt oskarżenia przeciwko niemu. Mężczyzna będzie odpowiadał za dramat 14-letniego chłopca, który miał rozegrać się w lutym w czterech ścianach Pustelni św. Eliasza – Proroka w Kopaninach koło Dębowca.

- Akt oskarżenia obejmuje dwa zarzuty. Pierwszy to dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec osoby małoletniej, a drugi prezentowanie małoletniemu treści pornograficznych. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności – mówi prokurator Grażyna Krzyżanowska, zastępca prokuratora rejonowego w Jaśle.

Do bulwersującego zachowania pustelnika miało dojść w nocy z 5 na 6 lutego br. w działającej od 2015 r. pustelni w Kopaninach. To właśnie tam były zakonnik miał skrzywdzić chłopca i zmuszać go do oglądania odrażających treści pornograficznych.

Przeczytaj pełny tekst artykułu w papierowym wydaniu Super Nowości.

Katarzyna Szczyrek