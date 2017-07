Pusty bus pełen „złota morza”

MEDYKA. Celnicy udaremnili przemyt z Ukrainy 34,5 kilograma bursztynu. Nielegalny towar wart prawie 35 tys. złotych schowany był w konstrukcyjnych skrytkach mercedesa busa.

Bus kierowany przez 41-letnią Ukrainkę został wytypowany przez celników z Medyki do szczegółowej kontroli. Podczas niej znaleziono w dachu i podłużnicach materiałowe woreczki z bursztynem. Jak tłumaczyła 41-latka, trefny towar nie należał do niej, jedynie zobowiązała się przewieźć go przez granicę. Za to zobowiązanie teraz odpowie.

Bursztyn można do Polski z Ukrainy przewieźć zupełnie legalnie, ale po zgłoszeniu celnym i zapłaceniu należności przewozowej, która w tym przypadku wynosiłaby blisko 8 tys. złotych.

Przemyt bursztynu jest w ostatnim czasie bardzo popularny. W zeszłym roku podkarpaccy celnicy zatrzymali 1,5 tony tego popularnego w jubilerstwie kamienia. Na Ukrainie wydobywa się go nielegalnie z ziemi przy cichym przyzwoleniu tamtejszych władz.

emka