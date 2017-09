Pusty opel pełen kontrabandy

POWIAT JAROSŁAWSKI. Funkcjonariusze KAS i strażnicy graniczni kontrolowali samochody na drogach powiatu jarosławskiego. Podczas jednej z takich kontroli znaleźli starannie ukrytą kontrabandę o wartości około 45 tys. złotych.

Osobowym oplem, który zatrzymali mundurowi podróżowało dwóch mieszkańców powiatu tomaszowskiego, 22-letni pasażer i kierowca, 28-latek.

Przechwycili papierosy warte blisko 45 tys. złotych. „Na oko” w samochodzie nie było nic podejrzanego, ale rewizja pokazała jednak coś innego. - Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykryli specjalnie skonstruowaną skrytkę w miejscu zbiornika paliwa, służącą do przewozu nielegalnych papierosów. Szczegółowa kontrola pojazdu wykazała kolejne skrytki z papierosami: tylne drzwi samochodu oraz głośnik w bagażniku – informuje rachm. Edyta Chabowska z Referatu Obsługi Klienta i Komunikacji Zewnętrznej Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. W sumie ze sprytnych skrytek celnicy wyjęli blisko 3,2 tys. papierosów z przemytu.

Do kontrabandy przyznał się kierowca opla. Czeka go postępowanie karne skarbowe, a grozi wysoka grzywna. Straci też nielegalny towar i samochód przystosowany do „paserki”.

emka