Radni spierają się o patrona ulicy

RZESZÓW. Władysław Bartoszewski przegrał z ks. Zbigniewem Czuchrą.

Ustawa dekomunizacyjna, o której pisaliśmy już wcześniej wchodzi w życie i jak nietrudno było przewidzieć, jest przedmiotem sporów i kontrowersji między politykami. Najlepszym przykładem tego stanu rzeczy jest spór, jaki miał miejsce podczas ostatniego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi.

Komisja Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi w swoich kompetencjach ma możliwość opiniowania zmiany nazw ulic na terenie Rzeszowa. W ubiegły czwartek radni debatowali nad niektórymi propozycjami zmian, które wywołały kontrowersje przede wszystkim z lewej strony sceny politycznej. O co poszło? Podczas posiedzenia radni dyskutowali nad koniecznością zmiany nazwy ulicy 9. Dywizji Piechoty. Komunistyczną formację, znaną z czasów PRL-u, według radnych PO mógłby zastąpić Władysław Bartoszewski. W 2016 roku rzeszowska Platforma Obywatelska proponowała, by rondo na osiedlu Krakowska nazwać nazwiskiem byłego szefa MSZ, dyplomaty i pisarza historycznego. Wówczas przedstawiciele PiS sprzeciwili się temu i uznali, że lepszym patronem byłaby rodzina Ulmów.

Ks. Zbigniew Czuchra zamiast Władysława Bartoszewskiego

Obecnie temat uhonorowania Władysława Bartoszewskiego w Rzeszowie powrócił w nowej formie. Tym razem pomysł radnych z PO nie został zaakceptowany, ponieważ na czwartkowym posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Zbigniew Buż był nieobecny. PiS miał w takiej sytuacji przewagę i mógł przeforsować swoją kandydaturę na nowego patrona ulicy, która ma zastąpić 9. Dywizję Piechoty. Politycy PiS uznali, że lepszym kandydatem będzie ks. Zbigniew Czuchra. Kim był duchowny? Ksiądz Czuchra był salezjaninem, duszpasterzem i katechetą, a także twórcą ruchu oazowego.

- Zdecydowaliśmy się uhonorować ks. Zbigniewa Czuchrę z uwagi na dość mocne poparcie społeczne dla tej kandydatury. Grupa inicjatywna złożyła w tej sprawie ponad 700 podpisów i my jako komisja, zdecydowaliśmy się do tej prośby przychylić – mówi Jerzy Jęczmienionka, radny Rzeszowa (PiS).

Nieco inaczej rozwój sytuacji przedstawiają politycy podkarpackiej lewicy i centrum, którzy uważają, że uhonorowanie mało znanego księdza ulicą w stolicy Podkarpacia to trochę działanie na wyrost. – Radnym PiS-u udało się przeforsować swoją wizję nowej nazwy ulicy, ale jest to tylko opinia i o tym jak ostatecznie będzie nazywać się ta arteria komunikacyjna zdecyduje Rada Miasta – mówi Zbigniew Gołąb z Rozwoju Rzeszowa Tadeusza Ferenca. Pole do interpretacji i uhonorowania znanych postaci związanych z regionem, czy też ważnych dla historii Polski jest sporo.

Daniel Wójcik