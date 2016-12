Radni zajmą się kiepską jakością powietrza

RZESZÓW. - Być może oprócz strefy płatnego parkowania będziemy musieli podjąć inne środki zniechęcające kierowców do przyjeżdżania samochodami do centrum – mówi Andrzej Dec.

Temat czystości powietrza wzbudził zainteresowanie radnych, kiedy podczas sesji przedstawiany był do uchwalenia program ochrony środowiska miasta Rzeszowa. Przewodniczący rady myśli o powołaniu odrębnej komisji, która zajęłaby się działaniami miasta dążącymi do poprawy jakości powietrza.

- To temat gorący o tyle, że coraz częściej w Internecie pojawiają się informacje o złym stanie powietrza w Rzeszowie. Pomijając to, że to jest zjawisko powszechne w Polsce, ale jest to niepokojące, bo ten stan powietrza się nie poprawia. Spotykam się z zarzutami, że rada miasta nic w tej materii nie robi – mówi Andrzej Dec.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa wyjaśnia, że rada przyjęła w tej kadencji całą masę dokumentów. To ponad 600 stron. Są opisane zadania, terminy i wskaźniki, które mają pomóc sprawdzić, czy się udało coś zdziałać w kierunku poprawy środowiska.

- Mam takie poczucie, że może trzeba by było radnych bardziej zmobilizować w tym zakresie. Konkretniej powołać komisję, która by się tym zajęła. Będę rozmawiał z radnymi, czy by nie wydzielić odrębnej komisji, albo poszukać innego rozwiązania, które zagwarantowałoby bardziej staranne zajęcie się tematem – mówi Dec.

Zdaniem przewodniczącego, komisja gospodarki komunalnej, która ma najszerszy zakres swoich działań i pracuje najwięcej ze wszystkich (18 spotkań w tym roku) może sobie nie dać rady jeszcze z tym tematem.

Rząd przygotowuje programy, które mają poprawić jakość powietrza także przez indywidualnych odbiorców ciepła. Będą dofinansowywane wymiany pieców, podłączenie do ciepła systemowego i instalacja ogniw fotowoltaicznych.

Drugim aspektem jest ruch samochodowy. Poprawę jakości powietrza dzięki zakupie autobusów elektrycznych ma zapewnić szykowany przez miasto kolejny program transportowy. Andrzej Dec przyznaje, że sporo dałoby zachęcenie mieszkańców do rezygnacji z korzystania z samochodów, ale to bardzo trudne zadanie.

Do przesiadki do komunikacji miejskiej mogłyby zachęcić darmowe parkingi Park&Ride usytuowane na obrzeżach miasta, które byłyby dobrze skomunikowane autobusowo z centrum miasta.

Blanka Szlachcińska