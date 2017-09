Radny zażądał szczególnego traktowania na SOR-ze?

MIELEC. Czy wpływowy lokalny polityk, wykorzystując swoją pozycję, zastraszył personel w szpitalu, wymuszając przewiezienie go karetką do Rzeszowa?

Do zdarzenia, o którym aż huczy w całym mieście, doszło 23 sierpnia br. wieczorem na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Mielcu. Wtedy to zjawił się tam Marek Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu i lider lokalnych struktur PiS. – Marek Kamiński, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, powołując się na swoją pozycję, poprzez zastraszanie wymusił w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Mielcu przewiezienie go karetką do Rzeszowa. Jego zachowanie świadkowie tej sytuacji określili jako butę i arogancję zakłócającą pracę SOR – grzmi radny powiatu, Józef Smaczny. – To kłamstwo! Z każdym, kto je powtórzy, spotkam się w sądzie – odpowiada Kamiński.

- Przy domowych pracach wbił mi się opiłek w oko. Ono było całe czerwone, w ogóle nie widziałem na nie nic. Jakiemukolwiek ruchowi gałki ocznej towarzyszył niesamowite cierpienie. Zostałem podwieziony na SOR. Tam podszedłem do pani i oświadczyłem: „Nic nie widzę na oko, głowa mnie okrutnie boli. Bardzo proszę o pomoc” – relacjonuje Kamiński.

Co było potem? Tu relacje znacznie różnią od siebie. – Pomocy pan Kamiński nie mógł uzyskać, gdyż nasz szpital nie dysponuje okulistą – informuje Józef Smaczny, radny powiatowy. – Został on poinformowany o możliwości skorzystania z pomocy SOR w Rzeszowie, który pełni ostry dyżur okulistyczny. Informacja ta nie została przyjęta ze zrozumieniem, tylko z żądaniem szczególnego traktowania. Obecne na oddziale osoby stały się świadkami zachowań pana Kamińskiego określanymi jako buta i arogancja – zaznacza.

Paweł Galek