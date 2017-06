Ratownicy medyczni planują eskalację protestu

RZESZÓW. Będą jeździć na sygnałach 24godziny na dobę.

Ratownicy medyczni już nie ustąpią. Twardo domagają się 1,6 tys. zł podwyżki. Chodzi im o wyrównanie wysokości podwyżek do poziomu, jaki uzyskały pielęgniarki (4 razy po 400 zł brutto). Propozycja Ministerstwa Zdrowia, by ich pensje wzrosły o 800 zł brutto, a podwyżka była wypłacana w dwóch transzach po 400 zł od 1 lipca br. i od lipca 2018 r., nie satysfakcjonuje ratowników.

- Postanowiliśmy, że od poniedziałku, 12 czerwca, od godziny 16, przez cały tydzień, będziemy jeździć na sygnałach, 24 godziny na dobę. Włączymy sygnały zarówno podczas jazdy do pacjenta, jak i jadąc z pacjentem do szpitala. Oczywiście jeżeli sytuacja tego nie będzie wymagała, będziemy jeździć na sygnałach, ale jak najbardziej przepisowo. 19 czerwca spotykamy się ze wszystkimi wojewodami, aby wręczyć pisma z żądaniem włączenia się do działania mającego na celu realizację naszych postulatów – mówi Marek Janowski, przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych.

Anna Moraniec