Recepta na zakorkowane Jasło

JASŁO. Blisko 24 mln zł będzie kosztowała inwestycja związana z budową łącznika w Jaśle.

Budowa łącznika ruszy w przyszłym roku. Łącznik ma powstać między dwiema krajówkami w Jaśle. Nowy odcinek drogi wojewódzkiej ma być receptą na zakorkowane miasto. Zakończenie tej ważnej inwestycji planowane jest na trzeci kwartał 2018 r.

Budowa drogi wojewódzkiej w Jaśle na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 rozpoczynającą się od ronda „Solidarności” a drogą krajową nr 73 kończącą się przy ul. Józefa Piłsudskiego ma powstać na długości 1,5 km. Podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w styczniu ubiegłego roku, przedstawiciele firmy Promost-Consulting zaprezentowali koncepcję przebiegu nowej drogi oraz dwa warianty. Ostatecznie została wybrana opcja inwestycji zlokalizowanej bliżej obwałowania rzeki Jasiołki.

- Nowy odcinek drogi w Jaśle bardzo usprawni ruch w mieście. Powstanie w maksymalnej bliskości do wałów, dzięki czemu budowa drogi odbędzie się z jak najmniejszą szkodą dla mieszkańców. Odcinek ten jest trudny do wykonania ze względu na pobliski potok, ale naszym celem jest to, aby ta inwestycja została zrobiona dokładnie wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi – tłumaczy Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego.

Inwestorem drogi wojewódzkiej będzie samorząd województwa podkarpackiego, który niedawno zwiększył środki o 6,6 mln zł na budowę łącznika. Choć na samym początku szacowano, że inwestycja będzie kosztować 15 mln zł, to po przetargu cena wzrosła do blisko 20 mln zł. Zarząd województwa otrzymał również wsparcie finansowe od władz miasta Jasła w kwocie 4 mln 140 zł. - Teraz zostanie wykonany projekt wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń na budowę, a w przyszłym roku przystępujemy do prac budowlanych. Jasło jest miastem, w którym obecna infrastruktura drogowa nie jest doskonała, co powoduje duże nie tylko utrudnienia w przejazdach ale również duże zapylenie spowodowane spalinami – dodaje wicemarszałek M. Kurowska.

