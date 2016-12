Refundacją objęto kilka nowych leków

PODKARPACIE. W projekcie styczniowej listy refundacyjnej, obok substancji stosowanych w leczeniu nowotworów, znalazł się lek na idiopatyczne włókninie płuc.

Poza pacjentami chorymi na idiopatyczne włóknienie płuc (uważane za bardziej śmiertelną chorobę niż wiele nowotworów, bo połowa pacjentów umiera po 2-3 latach od diagnozy i tylko 30 proc. chorych przeżywa 5 lat), na refundację nowych substancji w programach lekowych mogą liczyć np. pacjenci z: zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym skóry, przerzutowym gruczolakorakiem trzustki oraz leczeniu spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu (toksyna botulinowa).

W ramach listy aptecznej refundacją zostały objęte dwie nowe substancje czynne: atozet (w leczeniu hipercholesterolemii) i toujeo (w terapii dorosłych pacjentów z cukrzycą typu I). W katalogu chemioterapii refundacją objęto substancję stosowaną u części dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową.

W sumie do najnowszego obwieszczenia dodano 84 leki: 60 do listy aptecznej, 11 do katalogu chemioterapii i 13 w ramach programów lekowych.

Równocześnie jako załącznik do listy refundacyjnej ukazał się wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera tym razem 1167 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się 1149 preparatów).

am