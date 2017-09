Reklamacja prawem przyciągającym klienta

Obecne społeczeństwo jest bardzo wymagające i wybredne. Przedsiębiorstwa świadczące towary lub usługi muszą stale wymyślać to nowe sposoby przyciągania klientów. Kupowanie w markowych sklepach ciuchów czy sprzętów daje nam wiele korzyści. Jedną z nich jest możliwość złożenia reklamacji na zakupiony produkt.

Również firmy usługowe dają na swoją pracę gwarancję, dzięki czemu możemy zareklamować nawet ułożoną wokół domu kostkę brukową. Jednak niewątpliwe na większą skalę reklamowane są towary. I wbrew pozorom nawet na tym firmy mogą budować swoją renomę. Przecież jeżeli usłyszymy do rodziny, że dany sklep bez problemu i w szybkim tempie rozpatrzył pozytywnie złożoną reklamację, to chętnie pójdziemy do tego właśnie sklepu, chociaż po to, żeby mieć ten komfort.

Złożyłeś wniosek to czekaj

Proces reklamacyjny nie jest jednak tak porosty jakby się wydawało. Jednak musimy wiedzieć, że nie możemy czekać na rozpatrzenie reklamacji w nieskończoność. Towary reklamowane w popularnych „sieciówkach” przechodzą długą drogę zanim zostaną przez kogoś ocenione. Dlatego dwutygodniowy okres, w którym firma zgodnie z prawem musi rozpatrzeć reklamację jest okresem bardzo dynamicznym. Łatwo więc w tym czasie zagubić kwit reklamacyjny, przez co nasz towar może leżeć w magazynie pozbawiony zainteresowania kogokolwiek. Tutaj z pomocą firmom przychodzą dostawcy programów umożliwiających elektroniczne zarządzanie dokumentacją, również tą związaną z procesem reklamacji. Programy te zapewniają szybkość i precyzję, często tak niezbędną przy składanych reklamacjach.

http://www.primesoft.pl/pl/elektroniczny-obieg-dokumentow

Składane w ten sposób wnioski od razu trafiają do systemu przez co dostęp do niego jest łatwy i możemy zrobić to niemal w każdej chwili. Dzięki tym elektronicznym usprawnieniom możemy na każdym kroku mianować odpowiedzialny za poszczególne etapy reklamacji osoby, monitorować jej przebieg i w łatwy sposób pilnować terminowości. Ład i porządek obowiązujący w procesie reklamacji oraz ich terminowe i rzeczowe rozpatrywanie pomagają firmom budować dobry wizerunek i niewątpliwe zachęcają klientów, którzy chcą mieć zabezpieczenie w tym przysługującym im procesie.

