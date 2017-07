Rekordowe tłumy na tarnobrzeskiej Copacabanie (ZDJĘCIA)

TARNOBRZEG. Tylu miłośników wodnych i słonecznych kąpieli nie ma na żadnej innej plaży na Podkarpaciu.

Tropikalny upał, czysta woda i tarnobrzeskie Straszony przyciągnęły w minioną niedzielę nad Jezioro Tarnobrzeskie rekordowe tłumy. Atrakcji nie brakowało na plaży i plenerowej scenie. Wieczorem zaśpiewała Margaret i odbył się laserowy pokaz przybliżający tajemnicze postaci, które cały dzień krążyły wśród plażowiczów.

To była najgorętsza niedziela tego lata nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Do największego na północy Podkarpacia akwenu wodnego z gigantyczną plażą mogącą pomieścić nawet kilkadziesiąt tysięcy plażowiczów, ciężko było dojechać, ale ci, którym się to udało raczej nie narzekali.

W miniony weekend nad Jeziorem Tarnobrzeskim odbywał się Strasznie Fajny Festiwal. Jego sobotnia część nie cieszyła się jednak aż tak dużym zainteresowaniem, większość mieszkańców regionu postawiło na niedzielny wypoczynek i koncert Margaret.

Występ artystki był zwieńczeniem tego, co działo się nad zalewem przez cały dzień, a były to bliskie spotkania ze Straszonami, konkurs budowania zamków z piasku, gry i zabawy dla dzieci, a także dużo piasku, dużo słońca i bardzo dużo wody.

Upalny weekend na półmetku wakacji pozostanie w pamięci jednak nie tylko ze względu na atrakcje, ale i problemy z parkowaniem, które pojawiają się nad Jeziorem Tarnobrzeskim przy każdej większej imprezie. Kłopot jest także z wjazdem, o czym świadczyły niedzielne korki ciągnące się na długości kilku kilometrów. Kolejki były także do punktów gastronomicznych i toalet.

Według nieoficjalnych szacunków, w niedzielę nad Jeziorem Tarnobrzeskim odpoczywało nawet 20 tysięcy osób.

