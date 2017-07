Rekordowy maraton w Łańcucie!

KOLARSTWO. Za nami jeden z najbardziej wymagających wyścigów w kraju.

57 zawodników, w tym 6 zawodniczek stanęło na starcie sobotniego Łańcuckiego Maratonu Granicami Powiatu. Rekord 300-kolometrowej trasy pobił Mateusz Bieleń, który morderczy dystans pokonał w 7 godzin, 32 minuty i 39 sekund. Po piątkowej ulewie, jaka przeszła nad naszym regionem, było sporo znaków zapytania, dotyczących stanu trasy, którą mieli pokonać kolarze. Organizatorzy wyścigu kolejny raz stanęli jednak na wysokości zadania i sobotnia rywalizacja dzięki ich ofiarnej pracy, mogła dojść do skutku. W sobotni poranek, punktualnie o godz. 8, burmistrz Łańcuta, Stanisław Gwizdak dał sygnał do startu na morderczym dystansie 300 km. O bezpieczeństwo kolarzy dbali policjanci i członkowie Łańcuckiego Klubu Motocyklowego „HORDA”, którzy pilotowali kolarzy na trasie.

Od samego startu peleton narzucił nieprawdopodobne tempo (52 km/h). Już po 10 km uformowała się grupa kolarzy, na czele której znajdowali się: Bieleń, Kania i bracia Burdowie. Kiedy tego drugiego dopadł pech już na 13 km (guma), wówczas Bieleń postanowił sam zdecydować o losie peletonu. Narzucił niesamowite tempo od 15 km, którego nie oddał do mety przejeżdżając 285 km sam! Za nim stworzyła się mała 8-osobowa grupka, która jechała swoim tempem. Po przejechaniu pierwszej rundy (75 km) w czasie 1.45 h, widać już było, że Bieleń czuje się znakomicie, choć jeszcze przed nim 225km. Pozostali kolarze jechali za nim z 5-minutową stratą. Kania za pogoń Bielenia przypłacił skurczami, co zmusiło go do zejścia z trasy. Kolejnym pechowcem był Jakub Sobień, któremu defekt roweru uniemożliwił rywalizację o podium. Kolejna runda pokonana była przez Bielenia poniżej 2 godzin. Pozostała ósemka wyczekiwała, że może lider się „wyjedzie”. Im bliżej mety, tym temperatura wzrastała do 30 stopni. Mimo tego, rywalizacja trwała do samego końca, pomimo że Bieleń był już poza zasięgiem. Równie zacięta rywalizacja była wśród pań, gdzie Anna Wiercioch odjechała Dorocie Szubart i Paulinie Bartoszek już na pierwszej rundzie. Najmłodszym uczestnikiem sobotniego maratonu był z kolei 18-letni Mateusz Burda, a najstarszym 66-letni Eugeniusz Gązalski.

Na zakończenie maratonu, kolarze zostali uhonorowani statuetkami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowym,i ufundowanymi przez starostę łańcuckiego, burmistrza miasta Łańcuta, wójtów gmin Białobrzegi, Czarnej, Rakszawy, Żołyni. Powyższe nagrody zwycięzcom wręczali starosta łańcucki Adam Krzysztoń, burmistrz miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, wójt gminy Rakszawa Maria Kula, w imieniu wójta gminy Czarna Edwarda Dobrzańskiego, Krystyna Machowska, dyrektor MOSiR Jerzy Hałka oraz prezesi ŁTC Tadeusz Dubiel i Jerzy Szpunar. Organizatorzy przygotowali również miłą niespodziankę, jaką była „Premia specjalna”, ufundowana przez Firmę Ubezpieczeniową Paweł Szpunar, za pobicie rekordu trasy z 2015 r. (7:41.931). Tę zainkasował wspomniany wcześniej Bieleń. – Kolarze byli bardzo zadowoleni z przygotowanej trasy wyścigu, organizacji, a także z kibiców, którzy dopingowali ścigających się zawodników na całej 300-km trasie. Wszyscy stwierdzili, że trasa była bardzo wymagająca – długie podjazdy, a także dużo zmian kierunków jazdy – co zmuszało kolarzy do maksymalnego wysiłku. Większość kolarzy deklarowała, że takie imprezy spotyka się nieczęsto, a do Łańcuta będą wracać, gdyż zarówno trasy oraz całość imprezy była przygotowana na wysokim poziomie – mówią organizatorzy łańcuckiego maratonu.

mj

WYNIKI

Kobiety

Kategoria Open: 1. Anna Wiercioch (czas 10:12.09 s), 2. Dorota Szubart (10:56.31), 3. Paulina Bartoszek (10:56.32).

Kategoria 2: 1. Iwona Łysik (12:10.47).

Mężczyźni

Kategoria 1: 1. Mateusz Bieleń (7:32.39 s – rekord trasy), 2. Patryk Burda (7:59.46), 3. Mateusz Burda (7:59.46).

Kategoria 2: 1. Bogdan Adamczyk (7:59.48), 2. Mariusz Wojnar (7:59.49), 3. Mariusz Przybyła (7:59.50).

Kategoria 3: 1. Sławomir Mycek (7:59.46), 2. Marek Kozłowski (8:26.47), 3. Andrzej Miłek (8:26.48).

Kategoria 4: 1. Mariusz Burdzy (8:47.07), 2. Jerzy Szpunar (10:12.08), 3. Aleksander Kusz (10:53.50).

Kategoria 5: 1. Józef Ciurko (9:54.54), 2. Krzysztof Gajewski (9:54.55), 3. Eugeniusz Gązalski (10:29.31).

Kategoria Open: 1. Mateusz Bieleń, 2. Patryk Burda, 3. Mateusz Burda.