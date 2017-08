Remis w Rzeszowie na oczach tłumów

PIŁKA NOŻNA. TURNIEJ OŚMIU NARODÓW U-20. Bez bramek przy Hetmańskiej.

Reprezentacja Polski do lat 20, w obecności 12 tys. widzów, zremisowała bezbramkowo na Stadionie Miejskim w Rzeszowie ze swoimi rówieśnikami ze Szwajcarii. Dla obu drużyn był to pierwszy mecz w ramach Turnieju Ośmiu Narodów. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, pierwszy od 13 lat pojedynek kadry narodowej w Rzeszowie, ściągnął tłumy na stadion w stolicy Podkarpacia, którego trybuny zapełniły się niemal w komplecie. Fakt ten dobitnie pokazuje, jak duże zapotrzebowanie na piłkę nożną jest w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu. Do pełni szczęścia zabrakło tylko bramek i zwycięstwa biało-czerwonych, jednak jak podkreślali na pomeczowej konferencji prasowej trenerzy obu drużyny, wynik 0-0 był sprawiedliwym rozstrzygnięciem.



POLSKA U-20 – SZWAJCARIA U-20 0-0

POLSKA: U-20: Majecki – Dzięcioł, Chruściel, Zając, Hołownia, Gojko (80. Nawotka), Jagiełło, Ambrosiewicz, Adamczyk (46. Łabojko), Listkowski (46. Mandrysz), Wojtkowski (46. Ryczkowski)

SZWAJCARIA U-20: Kohn – Pickel, Alessandrini, Zesiger, Schaettin (80. Obexer), Janjicic (64. Huser), Hammerich (90. Kaiser), Oliveira, Manzambi, Babic (64. Martinho), Kutesa (80. Rohner).

Sędziował Jan Machalek (Czechy). Żółte kartki: Zesiger, Manzambi, Hammerich. Widzów 12 tys.

